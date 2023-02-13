В России запустился проект по сбору вторсырья с использованием нейросети

В России запустился EcoTech-проект по сбору вторсырья на основе технологии ИИ. Компания «Экопоинт» (резидент «Сколково») открыла в Нижнем Новгороде собственную сеть умных пунктов приема вторсырья у населения, которая работает на основе запатентованных технологий искусственного интеллекта. Благодаря ИИ вторсырье распознается, оценивается его чистота для дальнейшего процесса переработки, а человек может получить вознаграждение за сданные отходы.

Ранее, в ноябре 2022 г., Президент России Владимир Путин призвал внедрить технологию искусственного интеллекта во все отрасли и развивать ее потенциал.

Аппараты «Экопоинт» принимают вторсырье для дальнейшей переработки при помощи технологий ИИ, которые позволяют определить тип, качество и количество сдаваемого вторсырья с точностью выше 95%. Это первое и пока единственное такое применение нейросети в отрасли в России. Сегодня в «Экопоинт» можно сдать: алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Ведутся разработки по приему стекла и электролома.

Жители также могут получать через умные пункты приема вознаграждение за сданное вторсырье, которое поступает в системе быстрых платежей по номеру мобильного телефона.

Кроме того, машинное зрение выявляет попытки мошенничества и обнаруживает посторонние предметы, что позволяет отбирать исключительное качественное вторсырье для дальнейшей переработки.

Аппараты «Экопоинт» установлены в густонаселенных жилых районах, работают круглосуточно и рассчитаны на ежедневный сбор до 500 кг вторсырья.

Проект «Экопоинт» реализуется с середины 2019 г. Компания является резидентом кластера энергоэффективных технологий «Сколково».