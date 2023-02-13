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В Москве представили сервис «Бизнес-треки» с пошаговыми инструкциями по открытию своего дела

На столичном портале mbm.mos.ru для начинающих предпринимателей появился новый сервис «Бизнес-треки», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В нем представлены пошаговые инструкции по 20 направлениям для тех, кто хочет открыть свое дело.

«Новый сервис поможет начинающим предпринимателям оценить перспективы, составить бизнес-план, сформировать команду и многое другое. Всего было отобрано 20 самых популярных направлений для открытия своего дела. В их числе гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии», — сказала Наталья Сергунина.

В создании инструкций принимали участие руководители и владельцы столичных магазинов, аптек, пекарен, кофеен, студий дополнительного образования и так далее. Основываясь на своем опыте, они рассказали о разных нюансах — от оформления идеи и финансового планирования до запуска бизнеса.

Каждый трек — это не только теоретические советы, но и практические рекомендации. Изучение легко приостановить и возобновить в любой удобный момент. Также всегда можно вернуться на несколько шагов назад и заново просмотреть интересующие кейсы.

***

Mbm.mos.ru — портал государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ помогает москвичам открывать и развивать свое дело.

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