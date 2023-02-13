Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО

Единый реестр российского программного обеспечения пополнился решением компании «Флант», которая разрабатывает DevOps-инструменты и поддерживает высоконагруженные веб-проекты. Платформа для мониторинга инфраструктуры Okmeter, собственная разработка «Фланта», вошла в реестр в соответствии с приказом Минцифры России от 30 января 2023 г.

Okmeter – российская горизонтально масштабируемая платформа, которая помогает построить отказоустойчивую инфраструктуру оперативного мониторинга с распределением нагрузки, сократить время реакции на инциденты и время простоя в случае аварийных ситуаций. Okmeter предоставляет готовый мониторинг всей ИТ-инфраструктуры «из коробки»: Linux-серверы, Kubernetes, контейнеры, виртуальные машины. Система автоматически интегрируется с такими объектами мониторинга как базы данных, брокеры очередей, веб-серверы и другими. Решение Okmeter используется в HeadHunter, Data Egret, Mos.ru и многих других компаниях, отмечают в компании «Флант».

Разрозненные источники машинно-генерируемых данных вызывают множество проблем в управлении ИТ-ландшафтом. Для того, чтобы эти проблемы не превратились в аварийные ситуации и потерянную прибыль, необходимо использовать платформу, которая способна следить за всей инфраструктурой и оперативно собирать метрики. Ключевые «обязанности» системы эффективного мониторинга Okmeter: обнаружение, сбор метрик с множества источников данных и их централизованное хранение, в том числе долгое хранение (более 5 лет); своевременное оповещение о проблемах. отображение метрик в графическом виде, преднастроенные наборы дашбордов и алертов; умный агент, который имеет много интеграций и позволяет собирать метрики из десятков различных сервисов, в том числе бизнес-метрики.

Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант», сказал: «В вопросах мониторинга инфраструктуры крайне важен проактивный подход. Если вы получили оповещение о проблеме заранее, ваши шансы решить ее быстро и безболезненно увеличиваются в разы. Именно эта логика заложена в решении Okmeter – вы узнаете о проблемах раньше, чем они станут реальностью. На сегодняшний день уже более 250 компаний используют Okmeter в качестве системы мониторинга. Решение не требует обучения и расширения штата инженеров, имеет встроенные преднастроенные графики и дашборды, может устанавливаться как on-prem- или как облачный сервис».