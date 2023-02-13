Платформа «Диасофт» для ведения каталога продуктов – в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД

Кросс-продуктовая платформа Digital Q.ProductCatalog, входящая в экосистему цифровой трансформации Digital Q компании «Диасофт», зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре № 16302 от 23.01.2023). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Digital Q.ProductCatalog – это кросс-индустриальная универсальная платформа для ведения каталога продуктов организаций любой сферы деятельности. Она представляет собой не только удобную площадку для хранения информации о типовых продуктах, но и «песочницу» для проверки гипотез передовых продуктовых идей.

Гибкие инструменты платформы позволяют настраивать любые продукты и услуги (в том числе сложные, нестандартные, инновационные), устанавливать тарифные сетки, подключать различные каналы для информирования о продуктах и тарифах, расчете комиссий и т.д.

Олеся Середа, архитектор платформы Digital Q.ProductCatalog: «Импортонезависимая платформа Digital Q.ProductCatalog – это система класса Master Data Management и надежная основа для построения мастер-системы хранения и управления данными о продуктах и тарифах. Любая компания, вне зависимости от сферы деятельности, может использовать платформу от компании «Диасофт» для систематизации и хранения данных о своих продуктах. Например, в ряде крупных банков платформа используется в качестве справочника продуктов для снабжения данными канальных (фронтальных) систем, подбора продуктов по запросу клиента. В компании «Диасофт» платформа используется для ведения каталога программных продуктов и системных компонентов».

Микросервисная архитектура платформы обеспечивает высокую производительность обработки данных и позволяет встроить ее в любой ИТ-ландшафт.