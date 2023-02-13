«Первый бит» автоматизировал дубайскую компанию Seven Luxury Car Rental

«Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы компании Seven Luxury Car Rental, сдающей в аренду автомобили премиум-класса в Дубае. Теперь кадровые выплаты рассчитываются автоматически, а отчеты формируются без ошибок. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

ПО, которое Seven Luxury Car Rental использовали раньше, доставляло сотрудникам множество неудобств. Все данные приходилось вводить вручную, и поэтому в них регулярно закрадывались ошибки. К тому же, руководству не хватало оперативных отчетов — те, что были, точно так же собирались вручную.

Дубайская команда «Первого бита» предложила компании перейти на комплексное решение собственной разработки FirstBit ERP, основанное на международной версии «1С».

Внедрение новой ERP-системы решило все проблемы с достоверностью данных в БДДС и других отчетах, а также налоговом учете. Вдобавок, модули HR и Payroll автоматизировали кадровую работу: зарплаты, отпуска и больничные теперь рассчитываются автоматически.

«Теперь у нас есть данные, которые можно анализировать – очень удобно и легко понять. Модули “Движение средств”, “Налоги”, “Кадры” теперь настроены и работают на 100%. Данные ведутся правильно, отчеты загружаются легко и быстро», — сказал Дилшод Байматов, собственник Seven Luxury Car Rental.

Важную роль в проекте сыграла и отраслевая специфика. Благодаря особым отчетам, учитывающим расход топлива, износ, вносимые депозиты, менеджеры теперь видят рентабельность каждого конкретного автомобиля.

Компания вышла на новый уровень прозрачности данных, а бизнес-процессы стали оптимальнее и рациональнее. Это сильно упростило развитие и масштабирование бизнеса.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У компании более 250 тыс. постоянных клиентов. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

Seven Luxury Car Rental — компания, специализирующаяся на предоставлении в аренду автомобилей премиум-класса. В автопарке компании представлены автомобили ведущих брендов: от Ferrari и Lamborghini до Rolls Royce и Bentley. Основана в 2013 г. в Дубае, ОАЭ.