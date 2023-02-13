ГК InfoWatch продолжает реализацию проектов по импортозамещению

ГК InfoWatch и ООО «Газпром трансгаз Саратов» завершили проект миграции DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor на операционную систему «Ред ОС», которая в настоящее время активно используется на объектах критической информационной инфраструктуры. Оптимизация софта производилась с основным требованием по обеспечению непрерывной работы средств защиты информации при переходе на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт».

«В ходе работ на оборудование компании была установлена “Ред ОС” с актуальной версией InfoWatch Traffic Monitor 7.4, а также мы обновили все базы данных, с которыми работает наша система. Ради удобства процесса миграции была создана резервная копия системы, на которую был переведен трафик на время обновления. Данная схема отлично себя показала в период отладки. Была соблюдена непрерывность работы системы защиты, а мероприятия по импортозамещению не создали неудобств для сотрудников компании ООО “Газпром трансгаз Саратов”», - отметил Ильдан Газизов, руководитель проектов ГК InfoWatch на территории ПФО.

«Для снижения рисков информационной безопасности, связанных с использованием иностранной операционной системы Microsoft Windows, а также в целях повышения надежности и эффективности функционирования эксплуатируемой в ООО “Газпром трансгаз Саратов” DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor было важно перейти на российскую операционную систему, при этом не снизив уровень защищенности информационных ресурсов и не оказав негативного влияния на бизнес-процессы общества на период проведения работ. Специалистам ГК InfoWatch удалось выполнить поставленную задачу в кратчайшие сроки», - сказал Александр Пырсов, заместитель начальника отдела ИБ СКЗ.

По словам эксперта, преимуществом операционной системы «Ред ОС» стал и ее высокий уровень надежности. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и предоставляет возможность его применения на объектах критической информационной инфраструктуры. Совместное решение с InfoWatch Traffic Monitor обеспечит максимальную защищенность ИТ-инфраструктуры компании от внешних воздействий и предотвратит возможные утечки конфиденциальных данных.

«Операционная система “Ред ОС” активно и успешно внедряется на объектах КИИ, в том числе в дочерних организациях ПАО “Газпром”. За счет широкой экосистемы, которая включает отечественные средства защиты информации самых разных классов, “Ред ОС” способна удовлетворить требованиям заказчиков в сфере безопасности и не только. Реализованный в ООО “Газпром трансгаз Саратов” проект свидетельствует о зрелости российского программного обеспечения, о его способности полностью заменить иностранные продукты и обеспечить максимально комфортный переход для пользователя в кратчайшие сроки», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Процесс переноса ИТ-инфраструктуры предприятия на «Ред ОС» занял пять дней, включая время на перемещение базы данных InfoWatch Traffic Monitor.