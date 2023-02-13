«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта «АТИ водитель». Это полноценный инструмент в экосистеме ATI.SU, помогающий отслеживать машины и статусы перевозок на карте, сделать их безопаснее и прозрачнее. Мониторинг доступен в России и странах СНГ.

Компаниям-перевозчикам «АТИ водитель» позволяет упорядочить и автоматизировать работу с водителями, контролировать прибытия, убытия и опоздания, что помогает защититься от штрафов грузоотправителей. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Менеджер-логист всегда будет в курсе статуса перевозок, сможет в несколько кликов найти местоположение транспорта на карте, а также поделиться ссылкой на онлайн-карту с геолокацией с заказчиком перевозки. Это положительно сказывается на доверии и репутации компании.

Сервис предусматривает три типа мониторинга: бесплатное мобильное приложение «АТИ водитель», мониторинг по номеру телефона (через SMS) с интеграцией сервиса Movizor и через GPS- датчики, интегрированные с системой мониторинга Wialon.

В первом случае, при создании заявки на перевозку в разделе «Заказы Вам», необходимо указать ФИО и номер телефона водителя. После этого он получит на свой номер SMS со ссылкой на скачивание приложения «АТИ водитель». В нем будут доступны данные о всех заявках, назначенных на водителя. Приложение полностью бесплатное и доступно для устройств с ОС Android. Также его можно скачать на площадках Google Play, RuStore, Nash Store.

Водитель сможет взять заявку в работу и менять статусы перевозки, передвижение машины с грузом будет отображаться на карте. Возникающие вопросы о ходе выполнения заявки и местоположению груза можно обсуждать с водителем в чате. Если поделиться данными из «АТИ водителя» с заказчиком-участником «Биржи», то ему будет виден статус перевозки и карта. Незарегистрированные на ATI.SU контрагенты смогут видеть перемещение груза по карте в браузере телефона или компьютера.

Второй способ мониторинга – по номеру телефона через интеграцию с сервисом Movizor. Это самый популярный способ мониторинга у пользователей, так как он экономит время на звонках, предусматривает минимальное взаимодействие с перевозчиками и практически исключает человеческий фактор. Для отображения координат транспорта на карте, менеджеру достаточно добавить водителя в «Справочники компании» и запросить доступ к геопозиции, а водителю – один раз бесплатно одобрить его в SMS-уведомлении. Этот механизм помогает и водителям: отслеживание через СМС сокращает количество звонков от менеджера и водитель может сфокусироваться на управлении автомобиля.

Еще один доступный участникам «Биржи» тип отслеживания транспорта – через GPS-датчики Wialon, закрепленные на машине. Для его запуска необходимо добавить в раздел данных «Справочники» транспорт с датчиками (функция доступна только для грузовиков или тягачей), затем авторизоваться в системе Wialon и назначить заявки на перевозку. В этом случае водителю не нужно устанавливать приложение, локация будет транслироваться на карту без его участия. Данными о перемещениях груза можно делиться с заказчиками. После завершения заказа будет доступна вся история трекинга.

Таким образом, сервис «АТИ водитель» позволяет подобрать наиболее удобный тип мониторинга и благодаря GPS-трекингу транспорта отслеживать все перевозки в одном окне, на карте в онлайн-режиме.

«Новый полноценный сервис мониторинга «АТИ водитель» помогает пользователям ATI.SU обезопасить перевозки и быть готовым к непредвиденным ситуациям. С ним удобно отслеживать машины и статусы заказов на карте, поэтому заказчики могут не переживать за груз и всегда знать, где он находится. Это востребованный инструмент, повышающий прозрачность грузоперевозок и позволяющий оперативно контролировать все их этапы», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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Биржа грузоперевозок ATI.SU – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.