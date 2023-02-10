В «Гофромире» настроена интеграция «1С:Управление нашей фирмой» с мобильным мессенджером

«1С-Рарус» завершил работы по интеграции «1С:Управление нашей фирмой» с мобильным мессенджером WhatsApp. Менеджеры компании «Гофромир» в одной программе общаются с клиентом и выписывают документы. Интеграция позволила вести оперативную коммуникацию с клиентом по заказам. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Гофромир» более 20 лет разрабатывает и производит упаковку из гофрокартона. Все технологические этапы курирует менеджер отдела продаж с помощью решения «1С:Управление нашей фирмой». Для оперативности общение идет через мобильный мессенджер WhatsApp.

«Гофромир» стремится использовать инновационные технологии в производстве и продажах. Было принято решение встроить мобильный мессенджер WhatsApp в используемую компанией учетную систему. Специалисты «1С-Рарус» выполнили интеграцию «1С:Управление нашей фирмой» с WhatsApp.

Результаты интеграции с мессенджером

Менеджер в одной программе общается с клиентом, оформляет заказы и выписывает документы. В одном окне можно подключить сразу несколько аккаунтов мессенджера.

Настроена связь чатов со справочниками Контрагенты (если это действующий клиент) и Лиды (если клиент новый). В диалог с нужным контактным лицом можно перейти из карточки контрагента.

В программе сохраняется история переписки. Интерфейс чатов настроен с помощью языка разметки HTML, выглядит привычным образом, как в самом мессенджере.

Автоматизированы рабочие места менеджеров отделов закупок и продаж. Проще фиксировать и соблюдать договоренности, повышать лояльность заказчиков.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.