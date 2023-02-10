Более 160 тыс. жителей столичного региона в 2022 г. воспользовались сервисом «Почты России» «Предварительная запись»

За 2022 г. жители Москвы и области запланировали свой визит на «Почту» около 550 тыс. раз. Записаться заранее на обслуживание в почтовое отделение можно онлайн на сайте «Почты» или через мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Сервис предварительной записи доступен в большинстве почтовых отделений Москвы и Подмосковья. В каждом отделении есть одно или несколько выделенных операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Ближайшие офисы, а также актуальный график работы можно узнать в мобильном приложении или на сайте.

Клиент может выбрать удобные день и час посещения, указать вид услуги, которой собирается воспользоваться. Записаться нужно не менее чем за час до визита. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. При необходимости возможно изменить время визита или отменить запись. Также в мобильном приложении можно построить маршрут к почтовому отделению и посмотреть часы загруженности по дням.

Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1 700 почтовых отделений. В структуру макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и Московский региональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко.