Созданная Sitronics Group платформа виртуализации внесена в реестр российского ПО

Созданная Sitronics Group платформа виртуализации внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Статус дает возможность российским компаниям использовать данное программное обеспечение для выстраивания своей ИТ-инфраструктуры. Платформа виртуализации класса Enterprise компании Sitronics Group (входит в АФК «Система») служит для централизованного управления ИТ-инфраструктурой. Решение Sitronics Group является альтернативой ушедшим с российского рынка продуктам.

Платформа виртуализации применима для управления серверными мощностями: она перераспределяет ресурсы физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины, оптимизируя тем самым эксплуатацию ИТ-инфраструктуры.

Права на использование программных продуктов, включенных в реестр российского ПО, освобождаются от НДС. Это является еще одним клиентским преимуществом Платформы виртуализации Sitronics Group.

«Регистрация в реестре российского ПО – это соответствие нашего продукта высоким требованиям, предъявляемым к российским разработкам. При создании Платформы виртуализации мы учитывали стандарты и преимущества лучших решений по функциональности, производительности, надежности и удобству использования. Платформа уже прошла первые тесты в крупных российских структурах», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В архитектурных слоях платформы виртуализации – единый доступ, интерфейс для создания и управления виртуальными машинами, хранилище и сети, гипервизор, обеспечивающий виртуализацию в среде Linux.

Функциональность решения постоянно и динамично развивается. Простая система лицензирования, поддержки и обновления платформы облегчают планирование бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры.