Softline помогла ОЭЗ «Санкт-Петербург» провести миграцию БД и ОС для «1С» на российское ПО

Softline реализовала проект для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Специалисты ГК Softline провели миграцию серверов «1С» клиента с программного обеспечения Microsoft на российскую операционную систему Astra Linux и систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro. Это позволило ОЭЗ «Санкт-Петербург» повысить устойчивость ключевых информационных систем и их производительность. Работы были выполнены бесшовно, без остановки процессов клиента.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» – это площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства. Для повышения устойчивости ключевых информационных систем в управляющей компании ОЭЗ было принято решение перевести серверы «1С» на российское программное обеспечение. С этой задачей руководство ОЭЗ «Санкт-Петербург» обратилось к поставщику ИТ-решений и сервисов Softline.

В соответствии с требованиями клиента специалисты Softline помогли подобрать надежную СУБД и операционную систему, необходимые для функционирования автоматизированной системы на базе ПО «1С». Postgres Pro и Astra Linux зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.

«Установку и настройку Astra Linux и Postgre Pro для интеграции с «1C» наши специалисты провели за 20 рабочих дней. Все работы проходили в такое время (выходные дни), чтобы миграция не влияла на бизнес-процессы клиента. Кроме того, команда консультировала специалистов заказчика по вопросам администрирования новой операционной системы, что позволило им сразу же приступить к работе. Наши эксперты продолжают оказывать техническую поддержку по выполненным работам», – сказал Артем Трощинский, директор по развитию в ГК Softline.

«Данный проект – это очередной наш шаг к обеспечению технологической независимости информационной инфраструктуры ОЭЗ. За счет перехода на отечественное ПО мы с помощью ГК Softline снизили риски отказа в поддержке со стороны иностранных правообладателей и повысили устойчивость ключевых информационных систем. Благодаря современным решениям, поставленным и внедренным нашим ИТ-партнером, мы также повысили степень защиты обрабатываемой информации от внешних воздействий», – сказал Павел Гордеев, начальник управления ИТ и АСУ в АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург».