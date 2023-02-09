CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Ритейл Дистрибуция
|

Merlion объявила о начале сотрудничества с Orion soft

Merlion и Orion soft, российский разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Флагманским продуктом нового партнера является система управления виртуализацией zVirt – решение для безопасного управления средой виртуализации.

«Сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов страны отвечает стратегии нашей компании и позволяет получить доступ к новым каналам сбыта. Merlion обладает серьезным опытом продвижения в России и СНГ, поэтому мы уверены, что сможем усилить позиции на рынке программного обеспечения», – отметил коммерческий директор Orion soft Александр Акишин.

zVirt – среда (платформа) виртуализации, с помощью которой можно виртуализировать информационные системы и масштабировать ИТ-инфраструктуру. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Портфель реализованных проектов на платформе zVirt насчитывает более сотни компаний нефтегазовой, энергетической, транспортной, финансовой отраслей и госсектора.

К конкурентным преимуществам Orion soft относится отлаженный алгоритм быстрой миграции: перенести инфраструктуру с иностранного аналога на zVirt можно всего в несколько кликов. Кроме того, отечественный вендор предлагает техподдержку продукта в режиме 24/7, а на критические инциденты SLA по техподдержке – 30 минут.

«Отечественные программные продукты сейчас очень востребованы со стороны системных интеграторов и их заказчиков, поэтому мы видим хорошие перспективы совместного с Orion soft сотрудничества. Своих партнеров вместе с экспертами разработчика будем знакомить с продуктом zVirt, его возможностями и функционалом», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний

Площади ИТ-института «Ростеха», растерявшего сотрудников из-за невыплаты зарплат, сдаются в аренду «за спасибо»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще