R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS

Компания R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS, реализовав в ней возможность горизонтального масштабирования СУБД путем шардирования клиентских данных. Благодаря этому обеспечивается высокая отказоустойчивость системы и сохраняется высокая скорость операций. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

В связи с ростом бизнеса и расширением клиентской базы кредитные учреждения могут столкнуться с ситуацией, когда мощности имеющегося сервера СУБД не хватает для обеспечения качественного и оперативного клиентского сервиса. Начинаются сбои, скорость обслуживания падает. Выход из ситуации — масштабирование (вертикальное — увеличение мощностей серверов, либо горизонтальное — запуск нескольких экземпляров баз данных одновременно).

Классические реляционные базы данных, например такие, как Oracle и PostgreSQL, плохо поддаются горизонтальному масштабированию, особенно в части обработки транзакций модификации данных. Теперь платформа InterBank RS позволяет разделить хранение данных о клиентских профилях и выполняемых операциях между разными независимыми инсталляциями СУБД. Причем СУБД могут быть от различных вендоров. Например, часть данных хранится в Oracle, а другая – в PostgreSQL. Таким образом, получается два или более равноценных блока, которые работают параллельно и не влияют друг на друга, но при этом выглядят как одно целое. Самое главное — организовать маршрутизацию запросов от пользователей и от внешних приложений таким образом, чтобы вся логика обработки и внутреннее устройство системы ДБО были от них скрыты.

Что это дает:

Повышается отказоустойчивость системы (клиенты распределены между «блоками», между блоками распределяется и нагрузка на систему; при недоступности одного блока клиенты будут временно переводиться на обслуживание в другом блоке; есть возможность добавления в систему резервного блока).

Появляется возможность вывода новой функциональности и проверки ее сначала на одном блоке, а затем распространения на другие.

Обеспечивается возможность постепенного перехода с одного типа СУБД на другой путем использования механизма миграции пользователей с блока на блок.

Таким образом, на уровне платформы InterBank RS теперь есть решение для горизонтального масштабирования БД, которое при необходимости можно включить.

***

R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 г. Компания предлагает как готовые импортозамещенные решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.