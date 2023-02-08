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MONT и «Антифишинг» помогут компаниям развивать цифровую грамотность сотрудников

Группа компаний MONT совместно с российской исследовательской компанией и разработчиком ПО «Антифишинг» повысит ИБ-грамотность сотрудников компаний в России и странах СНГ. Компании заключили соглашение о поставке корпоративных лицензий платформы «Антифишинг для сотрудников». Платформа позволяет оценить уровень защищенности компании от цифровых атак на сотрудников, а также обучать их информационной безопасности и тренировать навыки противодействия кибератакам. Об этом CNews сообщили представители MONT.

«Сегодня российские компании вынуждены отражать беспрецедентное количество кибератак. Социальная инженерия и фишинг остаются самыми эффективными и чаще всего используемыми инструментами хакеров. Чтобы противостоять злоумышленникам, важно не только внедрять новейшие технологии защиты, но и обучать своих сотрудников основам безопасной работы, — сказал Владимир Шоболов, руководитель направления импортозамещения в MONT. — Мы регулярно общаемся с бизнес-заказчиками и видим большой спрос на подобные решения. Учитывая статус технологического лидера компании “Антифишинг” в этом классе решений и нашу обширную экспертизу по поставкам и внедрению программного обеспечения, это партнерство принесет ощутимую пользу рынку».

На платформе «Антифишинг для сотрудников» ИБ-навыкам сейчас обучаются более 200 тыс. специалистов — это сотрудники компаний из России, Казахстана, Белоруссии и Италии. Обучающие материалы, примеры и шаблоны атак, сценарии для тренировок адаптируются под конкретных заказчиков исходя из реальных угроз и политик ИБ предприятия.

Платформа «Антифишинг для сотрудников» помогает не только сформировать устойчивые навыки безопасного поведения в интернете и использования рабочих программ, но и обнаружить и устранить слабые места в системе защиты компании.

«Мы активно наращиваем присутствие на новых рынках, в том числе видим необходимость повышения цифровой грамотности в регионах России. “Антифишинг” занимается не только коммерческой деятельностью: компания регулярно проводит собственные исследования в области цифровых атак на сотрудников и публично делится полезной информацией, заботясь о развитии ИБ-грамотности населения, — отметил Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг». — Наша ближайшая цель — занять минимум 50% рынка решений класса security awareness в России и странах СНГ. Профессионализм и опыт команды MONT позволит нам этого добиться».

Платформа входит в реестр Минкомсвязи, а компания является лицензиатом ФСТЭК.

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«Антифишинг» — российская исследовательская компания и разработчик ПО для решения проблем человеческого фактора в информационной безопасности. С 2016 г. продукты компании помогают защищать российские и иностранные организации через оценку защищенности, обучение сотрудников и развитие их навыков по основам безопасности и противодействию социальной инженерии.

MONT – дистрибутор программного обеспечения. Среди ключевых направлений бизнеса: облачные сервисы, электронная дистрибуция, классическая дистрибуция, экспертные решения. MONT насчитывает более 90 поставщиков ИТ-решений для бизнеса и сеть из 6000 партнеров в России и за рубежом.

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