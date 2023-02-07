Резидент «Сколково» первым в России зарегистрировал технологию на основе ИИ в стоматологии

Она создает виртуальную анатомическую 3D-модель зубочелюстной системы пациента, с помощью которой врач может быстро и эффективно выявлять патологии или признаки проведенного лечения. Технология DENTOMO компании «НМФ ФДЛАБ» повышает точность диагностики до 95%. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В ее основе — алгоритмы анализа обработки изображений для интерпретации конусно-лучевой томографии. Она работает с помощью сверхточных нейросетей и машинного зрения, а также глубокого машинного обучения: не только на большом количестве данных, но и благодаря исправлениям и примечаниям, которые вносит стоматолог. Технология предоставляет врачу более подробную трехмерную информацию о зубочелюстной системе человека, чем стандартные КТ и рентгенограммы, а также снижает стоимость их описания.

Елена Фадеева, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Цифровизация в медицине и в стоматологии, в частности, является приоритетным направлением развития отрасли. Регистрационное удостоверение позволяет нашему резиденту выпустить на рынок новый продукт на основе ИИ стоматологической рентгенологии. Технология DENTOMO позволяет значительно сократить время для расшифровки конусно-лучевой томографии. Что очень ценно, технология поможет врачу-стоматологу вести с пациентом более прозрачный и понятный диалог с опорой на “визуальную карту”. Перспектива развития технологии DENTOMO — в создании виртуальных 3D-моделей, оптимизирующих реконструкцию элементов зубочелюстной системы для проведения челюстно-лицевых операций и для применения в ортодонтии».

На сегодняшний день DENTOMO определяет до 15 характеристик зубочелюстной системы: пять заболеваний — кариес, истирание, не удаленный корень, ретинированный зуб и дистопия, и 10 признаков проведенного стоматологического или эндодонтического лечения — коронки, пломбы, зубные мосты, имплантаты, брекеты, ретейнеры, виниры, штифты, запломбированные и незапломбированные корневые каналы. Ведется работа по расширению функциональных возможностей технологии.

Ее можно применять во всех направлениях стоматологии, в том числе в ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии, для анализа, планирования и реконструкции. Она автоматизирует и ускоряет процесс обследования патологий и исключает «человеческий фактор» — сокращает количество ошибок при диагностике заболеваний, а искусственный интеллект помогает составлять планы персонифицированного лечения для каждого пациента.

Александр Обрубов, медицинский директор «НМФ ФДЛАБ»: «Разработка искусственного интеллекта для стоматологии является приоритетным направлением нашей компании. Технология DENTOMO успешно прошла клинические и технические испытания и была зарегистрирована в Росздравнадзоре как медицинское изделие на основе искусственного интеллекта для анализа стоматологических компьютерных томограмм. На данный момент DENTOMO — первая в своем роде разработка, зарегистрированная в России. Технология очень востребована профильными специалистами и позволит значительно усовершенствовать диагностику в стоматологии».

Регистрационное удостоверения даст возможность компании «НМФ ФДЛАБ» коммерциализировать медицинское изделие на территории России в соответствии с требованиями к устройствам с высоким классом риска.

***

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.