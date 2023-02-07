Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил интеграцию с E-Staff, решением на рынке рекрутинговых систем. Благодаря новым функциональным возможностям интеграции эффективность работы кадровых агентств повышается за счет автоматизации коммуникационных бизнес-процессов с кандидатами. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

E-Staff – это система полного цикла, которая автоматизирует большинство рутинных операций в рекрутинге, включая воронку подбора, массовый подбор, процесс согласования кандидатов, распознавание резюме. Интеграция сервиса с АТС «Телфин.офис» позволяет автоматически определять кандидатов в момент звонка, переадресовывать их вызовы на ответственных менеджеров, проводить обзвон по базе «в один клик», вести историю коммуникаций по каждому контактному лицу, анализировать записи телефонных разговоров и статистику обращений.

«Интеграция решений обеспечивает простые и оперативные коммуникации с кандидатами по телефону. Работать с E-Staff и АТС “Телфин.oфис” можно в любом месте и как вам удобно - прямо из браузера, из приложения или с мобильного устройства. Умная маршрутизация, история коммуникаций, аналитические отчеты по обращениям претендентов на разные должности – теперь это уже не редкость, а рядовые помощники как для специализированных рекрутинговых агентств, так и HR-менеджеров в компаниях», – сказал Виталий Белобородов, руководитель отдела технической поддержки E-Staff.

Связка АТС «Телфин.офис» и E-Staff помогает компаниям существенно снизить затраты на рекрутинг, в частности, за счет массового обзвона и информирования заказчиков. Запись звонков и возможность их прослушать позволяют даже удаленно контролировать работу сотрудников, выявлять сильные и слабые стороны специалистов при обработке входящих и исходящих звонков.

«За счет использования E-Staff в паре с АТС “Телфин.oфис” можно не только сэкономить время своих сотрудников и упростить их деятельность, но и значительно повысить лояльность кандидатов. Так, например, виртуальная АТС обеспечивает многоканальную связь с компаниями и агентствами, дозвониться можно с первого раза, при этом абоненты не ждут на линии ответ секретаря, а сами в голосовом или тоновом режиме переводят звонки на определенный отдел в зависимости от цели обращения», – отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Дополнительные сервисы виртуальной АТС обеспечивают компаниям быструю связь и возможность организации индивидуальных и групповых собеседований с кандидатами за счет использования сервисов видеоконференцсвязи и виртуальных переговорных комнат. Триггерная система оповещений по итогам телефонных звонков автоматически отправляет СМС и сообщения в мессенджерах кандидатам с приглашение на следующий этап собеседования или предложением другой вакансии.

Интеграция виртуальной АТС «Телфин.офис» и E-Staff – это готовое решение, которое может быть встроено в существующую корпоративную ИТ-инфраструктуру компании. Процесс подключения и настройки сервисов занимает не больше одного рабочего дня и не требует специальных технических знаний со стороны специалиста компании и дополнительного оборудования.

***

Телфин – российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» – облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.