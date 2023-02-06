TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями

Компания «Терралинк» сообщает о доступности установки пакета обновлений версии TerraLink xDE 3.24 SP2 для компаний, которые запланировали пилотные проекты по использованию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и машиночитаемой доверенности (МЧД) до вступления в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить процессы по поставкам товаров, а также увеличена скорость отправки документов за счет оптимизации алгоритма обработки задач. Об этом CNews сообщили представители «Терралинк».

В 2023 г. электронные транспортные накладные (ЭТрН) можно все еще применять по желанию, в 2024 г. Минтранс начнет переход к использованию ЭТрН в обязательном порядке, планирует вводить отраслевой императив. С начала 2023 г. уже можно применять МЧД при отправке отчетности в ФНС и в ЭДО с контрагентами. Переходный период продлили до 1 сентября 2023 г. для того, чтобы бизнес подготовил свои информационные системы к работе по новым правилам. То есть уже сейчас компаниям можно готовиться и переводить часть процессов на схему с применением ЭТрН и квалифицированной электронной подписи физлица + МЧД.

«Доработка учетных систем и коннекторов для интеграции с операторами ЭДО и другими системами по созданию и работе с МЧД, ЭТрН требует времени и финансирования. В ряде случаев происходит изменение бизнес-процессов компании по обработке документов и проверке полномочий. И, несмотря на то, что сроки обязательного применения новых форматов документов пока выглядят достаточно далекими, адаптировать свои информационные системы необходимо уже сейчас», - сказала Зарина Сафиуллина, руководитель развития направления ЮЗЭДО и продукта TerraLink xDE в «Терралинк».

Обновление TerraLink xDE до версии 3.24 SP2 позволит компаниям запускать пилотные проекты и пробовать перестраивать процессы, поскольку все необходимые интеграции с операторами ЭДО уже проработаны, и продукт готов к использованию. Для ЭТрН это сервисы «Такском-файлер» компании «Такском», «Docrobot» компании ООО «Э-КОМ» и «Логистика» компании «СКБ Контур», а для МЧД - сервис оператора ЭДО «Диадок» компании «СКБ Контур».

Дополнительно в рамках этой версии в TerraLink xDE были внесены следующие изменения: реализован функционал интеграции с сервисом для обмена EDI-сообщениями «Контур.EDI» компании АО «ПФ «СКБ Контур»; оптимизирован функционал обмена приглашениями с внешними контрагентами (отзыв приглашений, обязательность передачи адреса электронной почты, приемка приглашений и т.д.); реализована поддержка работы с подразделениями контрагентов при обмене документами; за счет оптимизации работы механизма таймера в процессе обработки задач в интеграционном модуле достигнуто увеличение скорости отправки документов.

Новая версия уже доступна для установки, а также для перехода с более ранних версий TerraLink xDE и TerraLink xDE Pro.

***

«Терралинк» - российский системный интегратор, входит в список крупнейших поставщиков ИТ-услуг (рейтинг CNews Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2021). Одна из специализаций компании — комплексная автоматизация процессов обработки электронных документов. Решения компании уже помогли перевести в цифровой формат до 90% коммерческих операций крупных производственных, ритейловых, нефтегазовых и других компаний. В команде «Терралинк» работает более 400 сотрудников, офисы расположены в Москве, Перми и Ростове-на-Дону.