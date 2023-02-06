Сотрудники КЗКТ перешли на защищенный бизнес-коммуникатор ANWORK

«Курганский завод комплексных технологий» внедрил программное обеспечение для безопасного общения и обмена данными. В рамках построения корпоративной системы защищенных коммуникаций сотрудники «Курганского завода комплексных технологий» (КЗКТ), производящего оборудование на базе газопоршневых и дизельных двигателей, газодожимные и компрессорные станции, электротехнические блоки, оборудование для переработки и утилизации ТКО в модульном исполнении, установили на свои смартфоны приложение ANWORK. Об этом CNews сообщили представители ANWORK.

Бизнес-коммуникатор ANWORK построен по принципу создания закрытых групп, вход в которые осуществляется по одноразовому приглашению. В новом инструменте есть все необходимые функции: пользователи могут не только отправлять быстрые сообщения и обмениваться файлами различного формата, но и проводить аудиоконференции, а также созваниваться друг с другом по видеосвязи, ставить задачи, назначать ответственных и контролировать исполнение.

Помимо общения внутри коллектива, ANWORK также будет использоваться для внешних коммуникаций с подрядчиками и заказчиками. Идентификация пользователей в приложении обеспечивается уникальным одноразовым ключом, информация шифруется с помощью механизмов двустороннего SSL-pinning и сквозного шифрования, что гарантирует сохранность как корпоративных данных, так и персональной информации всех участников коммуникации.

Сообщения в приложении можно отправлять и получать вне зависимости от статуса доступности адресата. Если он находится не в сети, то сообщение в зашифрованном виде отправляется на сервис доставки, выполняющий роль почтовой ячейки. Там оно шифруется и сохраняется до тех пор, пока получатель не появится в онлайне.

На мобильных устройствах история сообщений также находится в зашифрованном виде, что обеспечивает безопасность корпоративной информации даже в случае потери смартфона. При этом время хранения сообщений может выбрать сам пользователь. В данный момент максимальный срок составляет 14 дней, после чего сообщения автоматически уничтожаются.

«Согласно последним опросам аналитиков, 85% наших соотечественников предпочитают решать рабочие вопросы в нерабочее время, используя для этого популярные незащищенные мессенджеры. Построение корпоративной системы коммуникаций позволит нам снизить риски, связанные с утечкой данных и доступом третьих лиц к чувствительной информации, – сказал Наркис Галиаскаров, генеральный директор «Курганского завода комплексных технологий». – Вместе с этим мы понимаем, что использование ПО для защищенного общения только один из шагов в обеспечении безопасности коммуникаций. Необходимо проводить организационные и обучающие мероприятия с персоналом, разработать новые правила, касающиеся онлайн-коммуникаций внутри коллектива и за периметром предприятия».

«Наши опросы подтверждают, что российские компании, ранее интересовавшиеся, в основном, инструментами защиты внутренней инфраструктуры, в 2022 г. значительно увеличили спрос на решения для обеспечения безопасности корпоративных коммуникаций вне периметра. Это свидетельствует о том, что отечественный бизнес готов к росту вложений в защиту каналов передачи данных и внедрение специализированного ПО, обеспечивающего сохранность персональной и коммерческой информации. По нашим прогнозам, в текущем году на первом месте по объему вложений в ИБ будут находиться классы решений по защите приложений и данных, в результате чего рост этого сегмента составит около 10%», – отметил технический директор ПО ANWORK Роман Мискевич.

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Компания Softscore UG работает на рынке программных средств обеспечения безопасности коммуникаций с 2019 г. ИТрешения созданы на базе криптографически стойкого протокола шифрования, являющегося международным стандартом безопасности данных. На сегодняшний день продукты компании используют уже более 60 тыс. клиентов по всему миру, среди которых как физлица и предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные компании, ориентированные на защиту делового и личного общения.