Состоялся релиз Termidesk 4.0

Входящая в ГК «Астра» компания «Увеон — облачные технологии» выпустила новую версию программного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0.

С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полнофункциональную VDI-инфраструктуру и таким образом выстраивать безопасную удаленную работу персонала с любых устройств. Если раньше заказчикам нужно было выбирать между стандартным или защищенным вариантами решения, то теперь доступна единая редакция, куда уже включена поддержка всех систем виртуализации ПК СВ «Брест», VMmanager, zVirt, Aerodisk, VMware, oVirt и OpenStack, служб каталогов MS AD, ALD Pro, FreeIPA и OpenLDAP, а также ОС Astra Linux и других популярных ОС.

Вместе с созданием единого дистрибутива, где предусмотрены все функциональные возможности предыдущих вариантов Termidesk и Termidesk for Astra и больше не используется для аутентификации локальная база данных, разработчики добавили в продукт функционал доставки Windows-приложений, чтобы в Linux-подобных ОС можно было успешно открывать и применять ПО, изначально предназначенное для Windows.

Другим важным новшеством стала первая на российском рынке реализация встроенного в VDI отделяемого профиля Linux. Функциональность позволяет отделять данные пользователей от виртуальной машины, безопасно их хранить и обеспечивать их монтирование в виртуальные машины без риска потери данных. Пользователь в любой момент времени может запросить свой виртуальный рабочий стол и тут же получить его с тем набором данных, который был сохранен на момент его предыдущего выхода из системы. Разработчики кардинально усовершенствовали дизайн и улучшили пользовательский опыт при применении клиента подключений, оптимизировали работу Windows-терминалов.

Помимо всех этих нововведений, в Termidesk появились новые функции для мониторинга работоспособности всех компонентов продукта (Health Check), что позволяет своевременно реагировать на отказы системы. Новый компонент для облачных провайдеров «Оркестратор» даcт возможность быстро запускать продукт в облачной инфраструктуре и предоставлять услугу Desktop as a Service, а «Сессионный агент» позволит обеспечить терминальный доступ к Windows или Linux Server и развернутым на этих серверах приложениям.

«Мы наблюдаем серьезный рост интереса к нашему продукту. За прошедший год значительно увеличилось количество пилотных проектов и внедрений, а это значит, что каждый день мы получаем прямую обратную связь от заказчиков. Наша задача сделать решение, которое максимально соответствует запросам наших пользователей, легко адаптивно и просто удобно. Каждый квартал мы выпускаем новый релиз, серьезно дорабатываем и наращиваем функциональные возможности Termidesk, а также усиливаем его в части инфобезопасности», — сказал Денис Мухин, директор по развитию компании «Увеон — облачные технологии».