Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора»

Компании «Диджитал дизайн» и «Открытая мобильная платформа» представляют мобильное рабочее место «АРМ руководителя» для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа»

Компания «Диджитал дизайн» адаптировала собственную разработку в области документооборота, приложение «АРМ руководителя», для отечественной ОС «Аврора» – единственной мобильной операционной системы, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и прошедшей сертификацию ФСТЭК России и ФСБ России.

«АРМ руководителя» – автоматизированное рабочее место руководителя среднего и высшего звена системы документационного управления (СДУ) «Приоритет», самой популярной системы электронного документооборота (СЭД) в российских федеральных министерствах. Преимущества СДУ «Приоритет» на платформе Docsvision включают возможность автоматизации различных процессов, интеграцию с государственными информационными системами, а также соответствие требованиям российского законодательства в части функциональности, информационных технологий и безопасности информации.

Приложение «АРМ руководителя» для ОС «Аврора» имеет ряд особенностей для эффективной и безопасной работы с документами на мобильных устройствах: лаконичный и интуитивно понятный интерфейс; возможность работы с документами в онлайн- и офлайн-режимах; широкий функционал, включая: рассмотрение поступившей корреспонденции, создание резолюций, согласование и подписание проектов документов с использованием электронной подписи, делегирование и контроль поручений и согласований, поиск документов и поручений, создание персонального архива документов; возможность работы руководителя через помощника или самостоятельно; поддержку работы с электронными и бумажными документами; возможность работы с ДСП документами.

Протестировать и приобрести новое приложение «АРМ руководителя» для ОС Аврора можно обратившись в компанию «Диджитал дизайн».

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«Диджитал дизайн» – российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов: внедрению систем электронного документооборота, корпоративных порталов, инфраструктурных и мобильных решений, разработке ПО на заказ, импортозамещению и информационной безопасности.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.