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Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» с помощью смартфона

За 2022 г. количество транзакций картами «Мир» с использованием Pay-сервисов выросло в 2,9 раза и достигло 170 млн транзакций. POS-оборот по токенизированным – привязанным к смартфонам – картам также увеличился втрое.

Сегодня к Pay-сервисам привязано свыше 1,5 млн карт ВТБ. По итогам 2022 г. токенизированный оборот по национальным картам, в том числе кобейджинговым, составил 109 млрд рублей – это в три раза превышает объем 2021 г. При этом траты по токенизированным картам других платежных систем ожидаемо сократились по итогам года в пять раз.

Средний чек покупки, оплаченной картой «Мир» с помощью смартфона, сохранился на уровне прошлого года – 650 руб. В среднем в месяц держатель карты совершает 26 токенизированных транзакций.

«Решение международных платежных систем и сервисов уйти из России не оказало существенного влияния на транзакционные привычки населения. Пользователи смартфонов на Android начали активно пользоваться для оплаты покупок картой “Мир”, в том числе привязав ее к доступным Pay-сервисам. Только в ВТБ токенизировано свыше 1,5 млн национальных карт, то есть каждый десятый “Мир” в портфеле банка, и оборот по ним кратно вырос. По мере замещения карт международных платежных систем национальными в портфеле банка обороты продолжат расти. Владельцы смартфонов на iOS вскоре также смогут решить для себя вопрос бесконтактной оплаты без участия пластиковой карты благодаря платежным стикерам и технологии СБП», – сказала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Количество транзакций по цифровым картам ВТБ за 2022 г. увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций. Общий объем трат клиентов по цифровым картам за 2022 г. увеличился на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты «Мир»: за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд руб., что в 8,4 раза превышает показатель 2021 г.

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