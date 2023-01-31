CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

В МТУСИ разработали нейросеть, способную распознавать автомобили

Сотрудники факультета «Информационные технологии» МТУСИ под руководством декана факультета Михаила Городничева разработали уникальную нейронную сеть, созданную специально для решения задачи распознавания марок транспортных средств. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Человеческая жизнь в современную эпоху представляет собой обширный список практических задач, которые можно автоматизировать для повышения общей эффективности. В прошлом этот список ограничивался только задачами, решение которых не требовало творческого мышления и было свойственно только одному человеку. На данном этапе достижения научно-технического прогресса за последние два десятилетия значительно расширили этот список.

Специально для подобных задач сотрудники МТУСИ создали сверточные нейронные сети или CNN. Их задача – принимать изображения в качестве входной информации и, основываясь на результатах своей работы, выдавать названия классов объектов, которые были ранее определены в процессе обучения с помощью применения робасной функции потерь. В процессе разработки нейронной сети данные собирались с сервиса Auto.ru и камер наружного видеонаблюдения, а сам DataSet был собран размером более 90 тыс. экземпляров, которые в дальнейшем размещались и предобрабатывались, благодаря чему разработанная технология способна определять автомобили и их марки по отдельным элементам для повышения точности.

Искусственный интеллект в настоящее время является одним из наиболее перспективных направлений в ИТ-области. Одним из преимуществ данной разработки является ее точность. В перспективе нейросеть с легкостью способна облегчить обработку входящего видеопотока для более глубокого сбора информации о составе транспортного потока, что позволит более оптимально и безопасно управлять им.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов

У российской таможни сорвалась сверхдешевая техподдержка импортного «железа». У подрядчика отобрали лицензию ФСБ

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще