Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах

Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter реализовал очередной этап модернизации инфраструктуры ЦОДов и установил новое оборудование в рамках программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Linxdatacenter проводит системную работу по модернизации инфраструктуры собственных ЦОДов. В 2022 г. эта работа приобрела новый вектор, так как западные серверные решения стали ограниченно доступны российским компаниям.

В рамках проекта по оснащению ЦОДа в Санкт-Петербурге новыми холодными коридорами компания провела инсталляцию широкого спектра оборудования специально разработанной для Linxdatacenter линейки продукции от российского производителя EMILINK. В линейку под брендом NTSS вошли: 34 шкафа серии DS, две системы изоляции, набор аксессуаров, в том числе PDU и юнитовые заглушки для распределения воздушных потоков. Проект был выполнен с учетом технологических требований Linxdatacenter и особенностей планировки помещений.

«Оборудование для Linxdatacenter мы изготовили на своем производстве в Костроме. В том числе на новой производственной площадке, которую открыли в этом году на площади семь тысяч квадратных метров. Здесь находится наша металлообработка, изготовление PDU и сборка медных патч-кордов. Оптический кабель мы также производим на заводе в Костроме, а оптические патч-корды – в Костроме и Котельниках», — сказала Мария Мишанина, менеджер EMILINK.

Linxdatacenter активно ведет процесс поиска и внедрения российских решений, удовлетворяющих всем требованиям компании по соотношению цена/качество и обеспечивающих бесперебойную работу сервисов.

«Задача поиска альтернатив западному “железу” так или иначе касается каждой российской компании. Для бизнеса Linxdatacenter инфраструктурный вопрос имеет принципиальное значение, поэтому наши специалисты постоянно работают над поиском надежных и энергоэффективных импортозамещающих решений, выбирая лучшее для наших клиентов», — отметил Михаил Ветров, генеральный директор Linxdatacenter.

В планах компании – дальнейшее изучение новых решений на рынке и развитие сотрудничества с поставщиками отечественных продуктов.

***

Linxdatacenter – провайдер ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам. Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ). Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001 и PСI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).