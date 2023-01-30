Сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались 160 тыс. раз в 2022 году

На Инвестиционном портале Москвы доступно почти 30 онлайн-сервисов, которые позволяют предпринимателям подать заявки на присвоение статусов, направить запрос на получение льготного займа или субсидии, сообщить о проблеме и многое другое. По итогам 2022 г. цифровыми сервисами портала воспользовались 160 тыс. раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За девять лет Инвестиционный портал Москвы стал единым электронным офисом инвестора. Сегодня здесь доступно около 30 цифровых инструментов, с помощью которых пользователи могут подать заявки на получение налоговых льгот и финансовой помощи, обратиться с вопросом в правительство Москвы, предложить на рассмотрение инвестпроект и многое другое. В прошлом году онлайн-сервисами портала воспользовались 160 тыс. раз, что почти на 10 тыс. превышает показатели 2021 г. А всего за время работы сайта к сервисам обратились более 610 тыс. раз», – сказал Владимир Ефимов.

Воспользоваться инструментами портала в полном объеме позволяет регистрация в личном кабинете. В 2022 г. на портале появилось почти 25 тыс. учетных записей, а всего на сайте свыше 88 тыс. личных кабинетов. Функционал постоянно дополняется и совершенствуется в соответствии с потребностями пользователей и цифровыми трендами. Так, в 2022 г. интерфейс личного кабинета стал более удобным и адаптивным. Например, пользователь может настроить главную страницу самостоятельно под свои нужды, добавляя необходимые элементы. Также на главной странице расположено меню, упрощающее навигацию по основным разделам личного кабинета. В Департаменте информационных технологий отметили, что авторизоваться на Инвестпортале можно с помощью единого городского идентификатора MosID. В этом случае предпринимателю не придется регистрироваться с нуля – онлайн-форма регистрации будет заполнена автоматически, исходя из сведений, которые пользователь указал в учетной записи на mos.ru. Помимо этого, на портале есть возможность авторизации через аккаунт «Портала поставщиков» – еще одного востребованного ресурса для предпринимателей.

«Пользователи портала активно используют инструмент подачи заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Здесь они могут подробно изучить информацию по интересующему инвестора объекту торгов и подать заявку. Причем сделать это можно в карточке объекта в режиме онлайн в период заявочной кампании. В прошлом году предприниматели отправили 1900 таких заявок, а всего – 10 тыс. раз. Кроме того, пользователями Инвестпортала также востребован функционал, помогающий получить особые статусы и преференции от города, – в 2022 г. им воспользовались почти 250 раз, а всего – 3500», – сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На Инвестпортале пользователям доступна электронная запись на осмотр объекта торгов. В 2022 г. этим цифровым инструментом воспользовались 52,3 тыс. раз, а с момента запуска – более 236,4 тыс. раз. Сегодня на портале доступно почти 4000 объектов, часть из них можно осмотреть в режиме 3D.

Также в числе востребованных сервисов – линия прямых обращений, обеспечивающая оперативную связь бизнеса с правительством Москвы. За время существования на нее поступило 16,1 тыс. обращений от предпринимателей, в том числе 2,5 тыс. – в 2022 г. Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки, предлагают инвестиционные проекты.

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Инвестиционный портал Москвы работает с февраля 2014 г. За это время на портале зафиксировано более 18,8 млн посещений и 9,9 млн уникальных посетителей.