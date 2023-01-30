Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Нижегородскую область

Заместитель председателя Правительства России – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым посетил производственную и научно-исследовательскую площадки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис Мантуров провел совещание по обеспечению технологического суверенитета страны в области цифровых решений для промышленных предприятий.

На совещании Денис Мантуров отметил, что сегодня промышленным предприятиям, как крупным, так и МСП, важно переходить на отечественные решения в области цифровизации производственных процессов. При этом на внутреннем рынке должна повышаться доступность тестирования и приобретения конкурентных российских продуктов – для этого важно активизировать поддержку разработчиков по всем направлениям.

«Нижегородская область – один из лидеров ИТ-отрасли страны. Особое место занимает деятельность Российского федерального ядерного центра в Сарове. Здесь разрабатываются цифровые продукты очень высокого уровня. Такие проекты требуют сильных разработчиков, от количества которых зависят сроки реализации. Их подготовка один из самых актуальных вопросов. Сейчас мы расширяем инфраструктуру профильного образования, создаем ИТ-кампус. Совместная работа вузов, научных институтов, предприятий ведется в рамках НОЦ. Все это имеет огромное значение для развития экономики», – отметил Глеб Никитин.

Также вице-премьер – глава Минпромторга России ознакомился с выставочной экспозицией, на которой были продемонстрированы образцы гражданской продукции предприятия. В частности, были представлены результаты внедрения отечественного многофункционального пакета программ «Логос», предназначенного для промышленного 3D-моделирования различных процессов, и, разработанного при поддержке Минпромторга России и госкорпорации «Росатом» для замещения импортного ПО. «Логос» включен в реестр отечественного ПО и помогает почти 100 российским компаниям решать сложные задачи в процессе проектирования и создания высокотехнологичных изделий машиностроения.

Кроме того, Денису Мантурову продемонстрировали результаты разработки системы полного жизненного цикла (СПЖЦ) «Сарус» «среднего класса», обеспечивающей реализацию сквозной технологии создания изделий, управление жизненным циклом, предприятием и производством на базе комплексов информационных систем, функционирующих в защищенной цифровой среде. В настоящий момент «Сарус» уже тестируют ряд госкорпораций, предприятия ОПК и энергетического комплекса. При этом «Росатом» планирует начать разработку СПЖЦ «тяжелого» класса, которая позволит проектировать изделия уже высокой сложности.

Другой важной разработкой РФЯЦ-ВНИИЭФ является линейка супер-ЭВМ на базе отечественных компонентов. Универсальные супер-ЭВМ предназначены для внедрения новой технологии проектирования изделий на основе виртуальных испытаний. В свою очередь, гетерогенные супер-ЭВМ решают задачи в области технологий нейронных сетей, искусственного интеллекта и обработки «больших данных».

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РФЯЦ-ВНИИЭФ – предприятие госкорпорации «Росатом». Институт основан в 1946 г. для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Основной задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ было и остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России.

В настоящее время институт является крупнейшим научно-технологическим центром мирового уровня с уникальной научно-производственной и экспериментальной базой. Институт активно развивает направления работ в интересах системообразующих отраслей экономики России – информационные, лазерные, аддитивные, космические, медицинские технологии и т.д. РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в реализации проектов уровня мегасайенс в рамках Национального центра физики и математики, созданного в Сарове по поручению Президента России Владимира Путина.