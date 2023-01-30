«Ассоциация европейского бизнеса» использует Directum RX

Бизнес-партнер Directum, компания TANAiS, завершила проект оптимизации бизнес-процессов в Независимой некоммерческой организации «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта: сократилось время на поиск документов; обработка входящей документации от регистрации до контроля исполнения сотрудниками проходит прозрачнее и быстрее; ускорились процессы согласования и подписания документов; сократились трудозатраты на оформление сделок, а согласование договоров происходит по установленному регламенту с четкими сроками; выросла исполнительская дисциплина сотрудников благодаря механизму контроля поручений в системе.

«Проект стал показательным и успешным как с точки зрения соблюдения сроков, так и в части достижения планируемых результатов. Работа в рамках графика, планомерное решение поставленных задач — все это стало возможным благодаря не только усилиям команды TANAiS, но и профессионализму участников рабочей группы заказчика, которые были максимально вовлечены в проект, — сказал Илья Чечель, руководитель проектов в компании TANAiS. — Несмотря на коробочный вариант поставки и отсутствие модификаций, проект оказался непростым. Мы решали нетривиальные задачи по созданию шаблонов, формированию сложных регламентов, миграции большого объема исторических данных. Благодаря опыту наших сотрудников все эти задачи были решены в срок».

За четыре месяца команда внедрения проанализировала и спроектировала процессы, адаптировала систему Directum RX под бизнес-логику клиента, организовала опытно-промышленную эксплуатацию, провела обучение рабочей группы и семинары для пользователей. Особенностями проекта стали двуязычные документы и миграция большого объема данных.

«В компанию TANAiS мы обратились с задачей автоматизировать работу с бумажными и электронными документами, используя облачное решение. Нам было важно обеспечить эффективное электронное взаимодействие по управлению внешним и внутренним документооборотом, а также по согласованию договоров, — отметила Вера Соловая, административный директор ННО «Ассоциация европейского бизнеса». — После внедрения системы Directum RX задачи, на проработку которых ранее требовалась пара часов, решаются буквально в несколько кликов. Работать с документами стало удобнее, освободились ресурсы на решение других вопросов. Из-за частых командировок руководителей и топ-лидеров ранее процесс согласования договоров занимал очень много времени. Теперь с помощью мобильного решения Directum Solo подписание и согласование происходит быстро. Благодарим TANAiS за эффективное решение наших задач, экспертный подход и легкое взаимодействие с командой».

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Независимая некоммерческая организация «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в России, которое объединяет более 500 компаний от предприятий малого бизнеса до крупных международных корпораций. 65 комитетов и рабочих групп АЕБ занимаются лоббированием вопросов в различных областях бизнеса, постоянно взаимодействуя с европейскими и российскими властями.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.