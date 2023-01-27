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VK создала инструмент для интеграции платформы VK Tax Сompliance c «1С»

VK разработала инструмент для интеграции платформы VK Tax Сompliance c «1С». Решение на базе открытого кода поможет пользователям быстро и просто перейти на режим налогового мониторинга, гибко управлять данными и сократить затраты на внедрение витрины данных.

Новый инструмент быстро выгружает данные из налоговых деклараций и регистров таких систем как «:ERP Управление предприятием 2», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Управление холдингом» и преобразует их в необходимый формат для платформы VK Tax Compliance.

Платформа VK Tax Compliance обеспечивает быструю и безопасную передачу налоговых данных в ФНС России. С ее помощью средние и крупные компании могут перейти на режим налогового мониторинга и повысить эффективность управления налоговыми данными.

«Благодаря интеграции VK Tax Compliance с продуктами “1С” внедрить платформу смогут еще больше компаний, которые работают с решениями “” и планируют присоединиться к новому режиму взаимодействия с налоговой службой. Новый инструмент позволяет сэкономить время на выгрузке налоговых данных и настройке работы платформы VK Tax Compliance, что сокращает сроки подключения компании к режиму налогового мониторинга», — сказал Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов VK Tech.

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