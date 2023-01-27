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У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени «Астра»

Tele2, российский оператор мобильной связи, представил нового голосового помощника «Астру». Она обладает расширенным набором функций – указывает адресную причину, почему пользователь не отвечает на звонок, и может транслировать индивидуальное сообщение для избранных номеров. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

«Астра» станет незаменимой помощницей для решения задач абонентов оператора. Ее возможности дополняют функционал уже действующих виртуальных ассистентов Tele2. Например, указывает адресную причину неответа и поддерживает режим «Избранные номера». С ее помощью пользователь сможет записать отдельное аудиосообщение для избранных номеров.

«Астру» программировали как остроумную и дерзкую помощницу, которая хорошо разбирается в новых трендах и технологиях. Она способна грамотно отвечать на звонки, всегда на стороне абонента, может легко поставить на место спамеров и мошенников. Она ответит на входящие вызовы, если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Ассистент поможет узнать контакты курьера или детали записи в салон красоты. По завершении разговора клиент получит его аудиозапись и текстовую расшифровку в Telegram.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Сегодня многие российские компании заинтересованы в создании уникальных голосовых помощников, позволяющих улучшить клиентский опыт. Первый успешный проект в этом направлении Tele2 реализовала минувшей осенью: мы представили виртуальных помощников “Алекса” и “Юлию”. Этот опыт показал, что использование ассистентов – востребованный сервис у наших клиентов, так как помогает защититься от спама и не пропустить важные звонки».

Подключить голосового ассистента «Астру» клиенты Tele2 могут в Telegram-боте. Чтобы протестировать новые возможности ассистента, сервис доступен бесплатно в течение первых семи дней после подключения. Затем стоимость составит 4 руб. в день. Подписка «Голосовой ассистент» предоставляется при положительном балансе.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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