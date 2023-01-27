«Ред софт» и ГК «Хост» развивают сотрудничество

Компания «Ред софт» и ГК «Хост» провели серию испытаний и подтвердили совместимость среды «Ред виртуализация» и платформы виртуализации рабочих столов и приложений HOSTVM VDI. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

По итогам испытаний специалисты подписали сертификат совместимости.

«Идет глобальная смена технологического стека. И от того, насколько будут совместимы российские решения между собой — зависит стоимость перехода и владения инфраструктурой в целом», — сказал Иван Климов, руководитель направления разработки HOSTVM VDI.

«От российских решений ждут привычных стандартов качества и функциональности. Соответствовать им — наш главный приоритет. “Ред виртуализация” и HOSTVM VDI помогают снизить стоимость владения инфраструктурой и выступают полноценными функциональными аналогами западных решений», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Компании отмечают рост интереса к различным решениям по виртуализации. Это связано сразу с тремя событиями. Первое — ожидающийся дефицит оборудования и эффективное использование текущих серверов и маломощных рабочих мест пользователей. Второе — уход иностранных производителей и риски, связанные с этим. Третье — перевод КИИ финансовых, энергетических и промышленных предприятий на российские «рельсы».