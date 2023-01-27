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Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера»

Автовладельцы в 2022 г. оформили почти 700 тыс. полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе «Сбера», что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня на маркетплейсе представлено 14 страховых компаний, включая «Сберстрахование». Приобрести полис удобнее всего в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» — в 2022 г. так поступили 45% клиентов. Второй по популярности способ (30%) — оформить ОСАГО в отделении «Сбера». Здесь менеджеры проконсультируют клиентов и помогут оформить страховку. Еще 25% для покупки полиса пользуются официальным сайтом маркетплейса.

Чтобы купить страховку, понадобится всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис клиент получает по электронной почте. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «ОСАГО — обязательная страховка, которая необходима всем автовладельцам. Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для клиента. С этой целью мы и разработали собственный маркетплейс по ОСАГО: это быстро, безопасно и очень удобно. Все происходит онлайн за несколько минут, а персональные данные защищены. Достаточно заполнить короткую форму, после чего маркетплейс автоматически сформирует предложения от партнеров, в том числе от “Сберcтрахования”. Клиенту останется только выбрать оптимальный вариант, оплатить страховку — и готовый полис придет по электронной почте».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2021 г. составил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ).

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