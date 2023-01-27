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«Айртехно» внедрила электронный архив «Этлас»

Специалисты «Этлас-софт» завершили настройку и внедрение электронного архива в компании «Айртехно», занимающейся оптовыми поставками машин и оборудования. Теперь благодаря оптимизации документооборота специалисты компании больше внимания уделяют решению производственных задач.

В «Айртехно» поэтапное внедрение ЭДО начали с оптимизации архива — как показывает опыт, это самый логичный и рациональный путь реорганизации делопроизводства под электронный документооборот, отмечают в «Этлас-софт».

Для работы с электронным архивом специалисты «Айртехно» выбрали программное обеспечение «Этлас», так как его возможности позволяют начать работу с ним «из коробки» и постепенно адаптировать под задачи компании. В базовой версии ПО обеспечивает: хранение всех документов компании электронной базе данных, независимо от их типа; поиск нужных документов по их атрибутам и содержанию; возможность создания любых картотек и справочников; удалённый доступ к документам через интернет; защиту архива от несанкционированного доступа; поддержку работы с электронной цифровой подписью по стандарту ГОСТ Р 34.10-2001; резервное копирование базы данных для обеспечения её сохранности.

Немаловажно, что программное обеспечение «Этлас» — полностью российская разработка. Это гарантирует регулярность его обновления и техническую поддержку пользователей.

Развёртывание и настройку электронного архива выполнили специалисты разработчика. Техническое задание включало в числе других требований создание специализированного скрипта, который обеспечивает тем или иным пользователям архива доступ к определенным документам через создание на них внутренних ссылок.

Кроме того, специалисты «Этлас-софт» проинструктировали сотрудников «Айртехно» по работе с архивом. Инструктаж не потребовал много времени, поскольку для эффективной работы с ПО достаточно базовых навыков работы на компьютере. Интерфейс программы интуитивно понятен, что облегчает пользователям ознакомление с её возможностями.

Руководители «Айртехно» отметили, что внедрение электронного архива не помешало текущей работе с клиентами компании.

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