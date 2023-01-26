В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме

Горьковский автозавод, российский производитель коммерческих автомобилей, начал реализацию ИТ-проекта с использованием программного решения по контролю промышленного производства «Диспетчер» от ГК «Цифра». Технология ориентирована на повышение эффективности процессов за счет внедрения цифрового контроля производства и аналитики на всех его этапах. Система позволит существенно сократить время получения информации о коэффициентах эффективности и о фактическом выполнении заданий с нескольких часов до нескольких минут. Об этом CNews сообщили представили ГК «Цифра»..

Проект реализуется при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ). Общий размер гранта, часть которого будет использована на развитие решений ГК «Цифра» в соответствии со спецификой автомобилестроительной отрасли, составляет 379,7 млн руб. — это более 70% от общего бюджета в 513 млн руб. на проект «Устранение разрывов, полнота данных о продукте на различных этапах жизненного цикла и внедрение системы мониторинга производственного оборудования на производственных площадках ГАЗа».

Завершение проекта запланировано на 2025 г.

Проект позволит внедрить цифровые решения, которые станут альтернативой продуктам западных компаний, а также повысить эффективность процессов за счет внедрения цифрового контроля производства. Впоследствии эти решения могут быть масштабированы на другие предприятия автопрома.

Основные цели заключаются в увеличении эффективности использования промышленного оборудования, труда производственного персонала и в создании инструментов для учета заказов, оценки ритмичности производства и выпуска продукции в срок, в требуемом количестве и соответствующего качества.

Комплекс «Диспетчер» закрывает эти потребности, так как его внедрение делает возможным дальнейшее улучшение следующих процессов: учет рабочего времени; увеличение эффективности использования оборудования благодаря анализу производственных цепочек; повышение эффективности организации производства в результате оперативного принятия решений; оптимизация производственного процесса благодаря централизованному хранению и передаче управляющих программ для оборудования на станки; повышение эффективности оценки работы всего парка станков c ЧПУ; сокращение затрат на производство за счет повышения качества работы оборудования.

В рамках проекта предусмотрен запуск двух классов продуктов «Диспетчера» — MDC и MES. Первый служит для контроля промышленного оборудования и аналитики производства и осуществляет непрерывный сбор данных. «Диспетчер MES» представляет собой систему оперативного планирования и контроля производства на цеховом уровне. Технология помогает в режиме реального времени выявлять проблемы и принимать необходимые управленческие решения.

Особенность проекта состоит в возможности объединения в рамках одной системы большого парка разнообразного оборудования, такого как токарные, фрезерные станки, обрабатывающие центры, лазеры, трубогибы, конвейеры и др. При этом для ГК «Цифра» он представляет особый интерес, так как способствует развитию функционала «Диспетчера MES» в соответствии с потребностями автомобилестроительной отрасли.

«В основе проекта ГАЗа лежит уникальный опыт инженерных и ИТ-подразделений ГАЗа по созданию конкурентоспособной продукции и цифровизации инженерных и производственных процессов. Разработанное в рамках проекта решение мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию на наших предприятиях в 2025 г. Кроме создания возможности работы на отечественных ИТ-решениях итогом нашего проекта станет сокращение сроков разработки, технологической подготовки производства и вывода на рынок новой продукции, повышение эффективности использования производственного оборудования на предприятиях автомобилестроения», — отметила руководитель Центра информационных технологий ГАЗа Елена Смирнова.

«Внедрение российских цифровых решений на предприятиях ГАЗа вызвано насущной потребностью в импортозамещении и повышении эффективности производства за счет цифровой трансформации, которая стремительно набирает обороты. Развитие “Диспетчера” под нужды автомобилестроительной отрасли, предусмотренное в рамках проекта, будет способствовать дальнейшему совершенствованию российских цифровых продуктов для промышленности, их адаптации под нужды конкретных отраслей», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

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Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является участником российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта. «Цифра» обладает опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.