«Сколково» и «Иннополис» объединили инфраструктуру

«Сколково» и особая экономическая зона «Иннополис» договорились о создании единой инфраструктуры коворкингов и технопарков для резидентов и стартапов. Московские стартапы смогут разместиться в стенах технопарков ОЭЗ «Иннополис», а компании Иннополиса работать и развивать проекты на территории Инновационного центра «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Пакет мер был разработан командами технопарков для поддержки российских стартапов в текущих условиях. Кроме того, в рамках сотрудничества стороны планируют привлекать инвестиции бизнес-ангелов в «Иннополис», запускать совместные проекты с участием резидентов «Сколково» и «Иннополиса».

Ренат Батыров, генеральный директор технопарка «Сколково»: «Сотрудничество “Сколково” и ОЭЗ “Иннополис” — это логичный и долгожданный шаг. Единая инфраструктура коворкингов позволяет нам синхронизироваться ради достижения общей цели — развития инновационной экосистемы, чтобы технологические компании использовали все возможности для роста. Теперь резиденты “Сколково” и “Иннополиса” могут платить за один коворкинг, а пользоваться по факту тремя. В наших планах дальнейшее расширение сети подобных партнерских коворкингов в России и за рубежом».

Коворкинги снижают финансовую нагрузку на молодые стартапы, предоставляя при этом всю необходимую инфраструктуру для работы. На январь 2023 г. в технопарке «Сколково» анонсировано открытие уже второго коворкинга, площадью 700 м2 со 120 рабочими местами. Новый коворкинг будет отличаться по концепции. В нем будут работать в том числе технологические компании, представляющие креативные индустрии.

Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»: «Нетворкинг и активная коммуникация между резидентами обоих технопарков станут эффективными инструментами для развития бизнес-среды России. Для нас важно создавать равный доступ к инфраструктуре и ресурсам особой экономической зоны не только для стартапов Иннополиса, но и для проектов других городов, расширяя географию сервисов и помогая решать реальные задачи бизнеса».

На данный момент ОЭЗ «Иннополис» рассматривает расширение сервисов и инфраструктуры «гибких» коворкингов не только на территории России, но и в странах СНГ.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.