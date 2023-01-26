«Мастерчейн» расширяет сеть дистрибьюторов и технологических партнеров

Компания «Мастерчейн» расширяет партнерскую программу для российских интеграторов и производителей программных продуктов. К сети дистрибьюторов и технологических партнеров блокчейн-платформы «Мастерчейн» присоединилась компания «Мы объединяем технологии» (МОТ), которая специализируется на разработке блокчейн-решений и правовом консалтинге. Об этом CNews сообщили представители «Мастерчейн».

Компании подписали партнерское и лицензионное соглашения, в рамках которых «Мы объединяем технологии» стала дистрибьютором узлов блокчейн-платформы Мастерчейн, а также получила возможность разрабатывать прикладные приложения на ее базе.

«Мы рады открывшимся возможностям по дистрибуции и разработке блокчейн-решений на отечественной платформе “Мастерчейн”. В зоне наших интересов — применение технологии для проектов в области цифровых активов, трансграничных платежей, цифрового документооборота и других актуальных задач. Один из перспективных векторов развития — рынок ЦФА. Мы планируем создавать собственные решения, которые будут дополнять платформу оператора информационной системы, а также оказывать услуги по правовому консалтингу с привлечением нашего партнера — экспертного бюро по цифровым правам Sagrada Legal», — сказал Равиль Исмагилов, генеральный директор компании «Мы объединяем технологии».

«Компания “Мастерчейн” приступила к этапу активного развития своей партнерской сети для удовлетворения возрастающего спроса на блокчейн-технологии. Наша программа позволяет партнерам не только продвигать на рынок готовое платформенное решение, но и использовать всю инфраструктуру “Мастерчейн” для создания бизнес-приложений под потребности своих заказчиков или целых отраслей. Уверены, что сотрудничество с МОТ будет способствовать более глубокой интеграции технологии в российскую экономику», — отметил Иван Оперчук, генеральный директор компании «Мастерчейн».

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Платформа «Мастерчейн» — сертифицированная ФСБ России высокопроизводительная блокчейн-платформа для создания децентрализованных бизнес-приложений. Решение поддерживает ГОСТ-криптографию и используется бизнесом и государством для выстраивания эффективного взаимодействия различных участников рынка в доверенной среде: создания децентрализованных реестров, хранения и передачи данных с гарантией их неизменности, автоматизации исполнения договорных обязательств при помощи смарт-контрактов и других задач.

«Мастерчейн» — компания в области разработки и развития решений на технологиях распределенного реестра. Специализируется на создании, внедрении и сопровождении сервисов и программных продуктов на базе собственной блокчейн-платформы Мастерчейн. Учреждена 9 апреля 2021 г.

«Мы объединяем технологии» (МОТ) занимается разработкой решений с использованием технологий блокчейн, машинного обучения и искусственного интеллекта. Решает задачи по созданию цифровых продуктов и технологичных инструментов для банков, крупных промышленных компаний, исследовательских институтов и государственных учреждений. В том числе, МОТ специализируется на организации кросс-чейн коммуникаций, используя API-технологии, а также написании кастомных смарт-контрактов для расширения возможностей применения блокчейн в России в нынешнем законодательстве.