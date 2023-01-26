Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24»

Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc с «Битрикс24», что дает пользователям платформы дополнительные возможности по подписанию документов, их точному учету, делает процесс электронного документооборота более быстрым и удобным, а обмен с контрагентами более четким и контролируемым. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

«Интеграция реализована в виде тиражного приложения, что позволяет его использовать на многих порталах “Битрикс24” сразу, — отметил руководитель направления Hard&Soft Globus IT Амир Якубов. — Оно может быть установлено через “Битрикс24.маркет” на любой экземпляр любой версии. Это расширение функциональности “Битрикс24”, но не с помощью кода, а с помощью внешнего сервиса, который взаимодействует с REST API».

F.Doc встраивается в CRM-систему клиента. В результате чего из «Битрикс24» можно отправить клиентам договоры, дополнительные соглашения, заявления и другие документы.

Клиенты могут использовать F.Doc как систему для электронной подписи документов в любом месте: для подписания не нужны специальные приложения, посещение удостоверяющего центра или криптографические ключи. Пользователю приходит СМС со ссылкой на документы, которые можно подписать в браузере смартфона. Все файлы круглосуточно доступны и компании, и клиентам.

Документы подписываются простой электронной подписью — ПЭП. Такая ЭЦП действительна для большинства договоров с физическими и юридическими лицами.

«Подключение приложения F.Doc дает пользователям “Битрикс24” широкие возможности электронного документооборота с клиентами и сотрудниками компаний: можно подписывать документы непосредственно в CRM-системе. Подписание документов юридически значимо и равнозначно подписи на бумаге, — сказал директор сервиса F.Doc Михаил Легченко. — Кроме того, хранение документов безопасно — все данные находятся на защищенных серверах».

«Очевидные конкурентные преимущества, которые предоставляет этот сервис, — безусловно, скорость и простота встраивания в пользовательские устройства организации и гарантированный доступ к хранилищу документов, что позволяет существенно сократить время подписания документов и, как следствие, сэкономить ресурсы клиента, — отметил директор по работе с ключевыми клиентами Globus IT Василий Ефанов. — Все, что нужно сделать, — подписать согласие на ЭДО, а всю остальную работу F.Doc сделает сам».

В дальнейшем планируется доработка функциональности приложения.

***

«Безбумажный офис» F.Doc — это сервис для подписания документов с клиентами и сотрудниками компании в электронном виде. Сервис позволяет за пару кликов подписывать онлайн различные документы: договоры, справки, приказы, заявления и т. д. Весь процесс занимает не более двух минут. Подпись сервиса юридически значима и соответствует 63-ФЗ. Документы можно подписать в три шага: загрузить файл в F.Doc, F.Doc отправит клиенту СМС со ссылкой на документ, а клиент по ссылке сможет прочитать документ и подписать его. Все документы хранятся в защищенном архиве, а доступ к ним предоставляется 24/7.

Globus IT — российский интегратор и разработчик сложных корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 400 проектов для финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИТ-компаний.