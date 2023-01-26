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«Ант технолоджис» представила систему ant Time Slot Management для автоматизации работы с перевозчиками

«Ант технолоджис» выводит на рынок систему «Управление временными интервалами ПРР – ant Time Slot Management», разработанную специалистами компании. Программа может использоваться на любом складе, где необходимо автоматизировать взаимодействие с перевозчиками и предоставить им возможность организации быстрой разгрузки/погрузки товара за счет предварительного бронирования временного окна для приезда на склад.

Основная функциональность ant Time Slot Management заключается в предоставлении перевозчику возможности бронирования времени приезда на склад. У заказчика появится возможность обеспечить управление взаимодействием с перевозчиками и транспортными контрагентами на основе KPI. Система позволяет бронировать по нескольким складам с различными интервалами, редактировать интервал бронирования, выгружать данные, фиксировать время приезда/убытия транспорта, формировать аналитические отчеты, интегрировать с внешними системами и т.д.

Система ant Time Slot Management предлагается для использования по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Заказчик, желающий воспользоваться данным предложением, сможет избежать периода внедрения программы, исключить затраты на закупку лицензий, на развертывание и обслуживание инфраструктуры.

«Многолетний опыт внедрения решений для автоматизации работы складских предприятий позволили нашей компании наработать глубокие компетенции в понимании задач и требований наших заказчиков. Сегодня мы предлагаем рынку новое решение ant Time Slot Management, которое предоставит нашим клиентам новые возможности по повышению эффективности работы складского предприятия и оказания сервиса высокого качества услуг», – сказал Александр Усов, руководитель «Ант технолоджис».

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