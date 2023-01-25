Softline помогла компании «Аркитект бай унистрой» решить проблему перехода на доступное в России ПО для проектирования

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline помогла архитектурно-проектному бюро A|U решить проблему перехода на доступное в России программное обеспечение для 2D-проектирования и 3D-моделирования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай унистрой» с 2017 г. реализует проекты для жилой и коммерческой недвижимости в сфере девелопмента. Предметом деятельности АПБ являются разработка концепции будущего объекта, генеральный план, эскизное проектирование, выпуск проекта по благоустройству, цветовые решения фасадов, разработка стадийного проекта и инжиниринг. Программное обеспечение для проектирования и моделирования относится к числу критически важного для заказчика, так как без этих решений компания не сможет вести свою деятельность.

После отзыва лицензий на функционировавший ранее AutoCAD, потребовалось осуществить оперативный переход на доступный в России софт. Для решения этой проблемы АПБ обратилось к Softline. Компания проводила тестирование различных вариантов замен, в том числе от российских разработчиков. Проверив функционал представленных продуктов, бюро остановилось на системе ZWCAD от китайского разработчика ZWSoft, максимально отвечающей всем требованиям. Выбор был обусловлен легкостью и бесшовностью перехода.

Компания Softline осуществила для бюро переход на ZWCAD, оперативно консультируя заказчика по всем возникающим вопросам: и организационным, и техническим. ПО оказалось настолько похожим на ушедший с рынка Autodesk AutoCAD, что заказчику не пришлось обучать весь персонал (а это почти 50 проектировщиков), и это позволило дополнительно сократить издержки на внедрение. Сотрудники компании просто продолжили работу с начатыми проектами в новой системе. Также АПБ уже успело реализовать несколько проектов с применением нового софта «с нуля».

Внедренное благодаря Softline решение характеризуется крайне простой процедурой перехода с AutoCAD. Специалисты бюро A|U отметили простоту пользования с первого же знакомства: получение и установка демоверсии, – все это не вызывало ни малейших проблем и не требовало лишних усилий.

«История нашего сотрудничества с Softline насчитывает уже несколько лет. Мы доверяем специалистам компании, так как они регулярно демонстрируют высокий уровень профессионализма и всегда готовы оперативно решить проблемы бюро, связанные с информационными технологиями, подбором, консультированием и закупкой программного обеспечения для проектирования и визуалиции, поставкой ноутбуков и компьютеров. Softline не только помогла быстро подобрать решение под наши задачи, но также оказывает техническую поддержку использования продукта, и в особо сложных случаях подключает к решению вопроса техническую поддержку ZWSOFT. Это позволило максимально комфортно настроить ZWCAD под привычную для пользователей среду проектирования. Выбрав другое ПО вместо ZWCAD, мы несомненно бы потеряли в производительности, долго бы привыкали и занимались дополнительным обучением сотрудников. В отличие от Autocad (по крайней мере, по доступным типам лицензий в России), ZWSOFT предоставляет сетевые лицензии, что повышает удобство использования и помогает более рационально распределять наши финансовые и ИТ-ресурсы», – сказал Артур Халилов, специалист отдела по внедрению систем информационного моделирования в компании «Аркитект бай унистрой».

«Многие компании в данный момент ищут альтернативу для AutoCAD, и из числа представленных на рынке вариантов ZWCAD – это то ПО, которое на 100% поддерживает формат dwg, с которым работают многие проектировщики. Кроме того, вендор имеет гибкую политику лицензирования, что позволяет пользователям подбирать решение под свои задачи по оптимальной цене и не переплачивать за дополнительные ненужные опции», – отметила Ирина Комарькова, технический специалист по продуктам САПР в Softline. В дальнейшем компания «Аркитект бай унистрой» будет использовать решение ZWCAD не только для моделирования, но и в качестве основы для создания внутреннего решения для автоматизации проектирования.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.