Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства, после согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу МСП.РФ. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

На портале госуслуг во втором полугодии 2022 г. создан личный кабинет контролируемого лица. Он работает как отдельный раздел «Контроль и надзор», доступный для юрлиц и ИП в их личных кабинетах. Благодаря интеграции с «Госуслугами» теперь информация о проверках доступна также на цифровой платформе МСП.РФ. В разделе собрана информация о прошедших и предстоящих проверках, профилактических визитах и других контрольных и надзорных мероприятиях. Благодаря этому организации могут посмотреть сроки мероприятий и узнать, какое ведомство и инспектор посетит предприятие или организацию.

Для удобства пользователям цифровой платформы МСП.РФ заблаговременно придут уведомления о предстоящих проверках или внесенных изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, отмене или их завершении. Сервис уже направил бизнесу более 800 тыс. уведомлений. Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на «Госуслугах». Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП.РФ.

Уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке — не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. Уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Его ведет Генпрокуратура России. Реестр содержит информацию обо всех плановых и внеплановых проверках, проводимых различными контрольными (надзорными) органами.

«Личный кабинет контролируемого лица — первый ресурс, который структурировал цифровые сервисы взаимодействия и данные о контроле и надзоре для всего бизнеса страны. Он интегрирован с пятью федеральными информационными системами и получает все необходимые данные о проведении проверок и других контрольных и надзорных мероприятий. В случае несогласия бизнеса с решениями органов контроля можно воспользоваться сервисами досудебного обжалования. В I квартале 2023 г. в личных кабинетах юридических лиц будет отображено более чем 3 млн относящихся к ним объектов контроля. Среди них торговые и производственные объекты, земельные участки, объекты социальной сферы и другие. Электронный вид в разы ускоряет взаимодействие органов контроля с организациями, уменьшает бумажный документооборот. Как итог — уменьшение нагрузки на бизнес и проверяющие органы», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

После получения уведомлений о назначении проверки пользователи цифровой платформы МСП.РФ смогут перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку.

«Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Поэтому мы инициировали изменение в нацпроект, что позволило нам оперативно реализовать востребованный функционал. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на Цифровой платформе», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

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Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через «МСП банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития.