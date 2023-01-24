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Сервис «Контура» поможет бизнесу снизить коррупционные риски

С помощью «Контур.призмы» пользователи сервиса могут быстро выявлять иностранных публичных должностных лиц среди клиентов организации и оценивать риски сотрудничества с ними. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Проверка клиента на принадлежность к публичным должностным лицам — одно из ключевых требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Однако единые реестры ПДЛ ни в России, ни в других странах не ведутся. Поэтому специалистам приходится проводить проверку вручную — такой поиск отнимает много времени и ресурсов.

Новая возможность «Контур.призмы» позволяет автоматизировать этот процесс. Раньше сервис определял принадлежность клиентов только к российским публичным должностным лицам, теперь — и к иностранным. Эксперты «Призмы» объединили источники с данными о госслужащих более чем из 100 государств. Больше всего сведений о госслужащих из Австралии, а также стран Европы и Северной Америки.

Для проверки специалисту банка или другой организации — субъекта 115-ФЗ достаточно ввести в сервис фамилию и имя клиента. «Призма» уведомит, относится ли он к иностранному публичному должностному лицу. Сервис покажет должность, которую занимает госслужащий, дату назначения, краткую биографию.

Светлана Кирланова, руководитель «Контур.призмы»: «Нам важно автоматизировать как можно больше процессов в сфере ПОД/ФТ. Проверка на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам — важная задача в этом направлении. Надеемся, что благодаря новой возможности специалисты по финансовому мониторингу смогут быстро получать нужные данные о своих клиентах, тем самым выполнять требования законодательства».

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«Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

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