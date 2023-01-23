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Цифровые системы ГК 1520 обеспечат тактовое движение на МЦД-4

Дивизион ЖАТ ГК 1520 запустил отечественную цифровую систему управления движением поездов на станции Москва – Сортировочная – Киевская будущего МЦД-4. Микропроцессорное оборудование обеспечит тактовое движение на перегоне Очаково – Поклонная нового диаметра: поезда здесь пойдут с постоянным коротким интервалом. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

С помощью системы МПЦ-ЭЛ производства Дивизиона ЖАТ персонал станции сможет дистанционно, через компьютер управлять работой стрелок и светофоров, контролировать оборудование, выявлять предотказные состояния. Система оборудована киберзащитой, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к железнодорожной инфраструктуре из внешних сетей.

Цифровизация увеличит пропускную способность линии и оптимизирует интервалы движения поездов.

Москва – Сортировочная – Киевская – третья станция МЦД-4, где движением управляет российская цифровая автоматика. В 2022 г. ГК 1520 цифровизировала станции Крекшино и Толстопальцево. В перспективе планируется оснастить весь МЦД-4 микропроцессорными системами разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Открытие МЦД-4 свяжет семь центральных железно¬дорожных вокзалов, улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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