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ТФОМС Свердловской области перешел на Directum RX

250 сотрудников дирекции и шести филиалов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области работают с корреспонденцией и договорами в цифровом формате, организовывают совещания и управляют проектами с помощью инструментов системы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Работы по внедрению выполняли специалисты заказчика и эксперты компании «Старков групп», бизнес-партнера Directum. Чтобы обеспечить нужный уровень импортонезависимости программного обеспечения, в ТФОМС СО систему развернули на серверах с ОС Astra Linux Common Edition 2.12.29 (Орел), СУБД PostgreSQL 12.9.

Результаты проекта

Время согласования исходящей документации сократилось в 1,5 раза. В цифровой вид переведено 85 видов документов. Нагрузка на регистраторов претерпела изменения — за счет автоматизации процесса регистрации уменьшилось количество рутинных операций, что позволило ввести дополнительные операции по обработке документов, например, тотальный нормоконтроль. Повысилась активность пользователей при работе с документами и задачами в системе. Проведен реинжиниринг многих процессов — они исследуются, обнаруживаются и устраняются «узкие» места, логика выстраивается в соответствии с системой менеджмента качества, внедренной в организации.

Раньше сотрудники ТФОМС СО вели документооборот в классической СЭД, но постепенно система перестала устраивать пользователей: ей не хватало функциональности и гибкости. Внедрение Directum RX помогло оптимизировать делопроизводство, работу с государственными контрактами, организацию совещаний, управление задачами, которое теперь ведется с помощью Agile-досок Directum.

В дальнейшем в ТФОМС СО планируют настроить интеграцию системы с сервисами ЭДО, расширить использование модулей «Совещания», «Проекты», увеличить число пользователей мобильного приложения Directum Solo, подключить службу потокового ввода документов Directum Capture Service (DCS).

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС СО) — некоммерческая организация, созданная для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории региона. Сегодня в оргструктуру фонда входят дирекция и шесть филиалов, расположенных в разных районах области.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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