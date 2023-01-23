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«Российский телефонный узел»: доступна новая версия

Компания «Сател» – российский ИТ-разработчик – представил новую версию своего флагманского решения. Актуальная версия РТУ включает в себя новый web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета, а также ряд других обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Сател».

Платформа унифицированных коммуникаций РТУ – многокомпонентное решение, которое используется для различных видов корпоративной связи. В перечне опций платформы — голосовые помощники и чат-боты, мессенджер для различных видов онлайн-общения, мобильное приложение, платформа для проведения онлайн-мероприятий и другие инструменты. Такая мультифункциональность максимально расширяет сферы применения РТУ, за счет того, что платформа быстро интегрируется в ИТ-инфраструктуру бизнеса. Кроме того, данная разработка позволяет модернизировать сети телефонной связи с сохранением стабильных коммуникаций.

Новая версия РТУ включает в себя web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета для управления настройками сервисов. В перечне обновленного функционала есть такие опции, как синхронизация адресной книги с РТУ, возможность совершения и приема вызовов непосредственно в браузерах, поддерживающих технологию WebRTC (позволяет Web-приложениям и сайтам обмениваться данными между браузерами, без использования сторонних ресурсов), возможность организации аудио и видео конференций.

Кроме того, обновленное решение обеспечивает обмен текстовыми сообщениями и файлами, в том числе, в групповых чатах. При этом сами чаты получили усовершенствованный функционал: цитирование, упоминание других участников, редактирование и удаление сообщений. В новой модификации РТУ можно управлять статусом присутствия, предоставлять гостевой доступ к звонкам и чатам по ссылке, устанавливать приложения прямо из браузера с помощью технологии PWA, а также управлять переадресацией, черными и белыми списками, голосовой почтой.

Актуальная версия РТУ все так же поддерживает функцию FMC (Fixed Mobile Convergence), которая превращает мобильный телефон в полноценный офисный телефонный аппарат с коротким номером, бесплатной связью внутри компании и переадресацией звонков с многоканального корпоративного номера. В качестве опорной подходит сеть любого оператора мобильной связи. Такая корпоративная SIM-карта обеспечивает возможности виртуальной АТС на мобильной сети. Все сотрудники — и офисные, и мобильные — находятся вместе в едином коммуникационном пространстве.

«Отечественные платформы для корпоративного общения уже давно могут конкурировать с зарубежными решениями, без потери качества связи, функционала, при этом с защитой внутренних и внешних данных, – отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател». – Уверен, новая версия РТУ будет еще более востребована за счет расширенного функционала».

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«Сател» — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации.

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