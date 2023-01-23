Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros

Разработчики компании-интегратора BIA Technologies прошли сертификацию российской платформы для бизнес-анализа и планирования Optimacros. Это подтверждает наличие у команды соответствующих компетенций для осуществления системных интеграций, внедрений с нуля и оказания комплексных услуг по переводу клиентов с иностранных решений на EPM/BI-платформу Optimacros. Ранее BIA Technologies и Optimacros заключили соглашение о сотрудничестве.

«При выборе EPM-решения важно также выбрать надежного интегратора, который обладает экспертизой в построении сложной архитектуры решений, окажет методологическую помощь в проработке функциональности будущей системы, а также поможет достичь максимальной эффективности в части использования функций прогнозирования и математической оптимизации, — сказал Станислав Воронин, руководитель направления систем бизнес-аналитики BIA Technologies. — Полученные сертификаты — это показатель доверия со стороны Optimacros, а также важный этап наших партнерских отношений с вендором».

EPM/BI-система Optimacros может выступать и как инструмент интегрированного планирования и анализа бизнес-процессов, и как платформа для построения моделей в отдельных функциональных областях — финансы, продажи, цепочки поставок и многих других. Решение используется лидерами отраслей энергетического, банковского и нефтегазового секторов, а также промышленными, девелоперскими, транспортно-логистическими, железнодорожными, торговыми и фармацевтическими компаниями. В платформе Optimacros объединены привычные возможности Excel с функциональностью специализированных систем и актуальным подходом к безопасности данных и масштабированию вычислений. При этом решение можно внедрить как on-premise, так и развернуть в корпоративном облаке.

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BIA Technologies — российский системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Специалисты BIA Technologies более 10 лет создают ИТ-продукты и оптимизируют процессы для повышения эффективности бизнеса крупных заказчиков на базе отечественного программного обеспечения.

Optimacros — российский разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных. Компания занимается замещением зарубежного программного обеспечения с 2018 г. Основной продукт вендора — универсальная EPM/BI-платформа Optimacros, которая позволяет принимать эффективные решения на основе анализа больших объемов данных.