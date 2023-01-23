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Axenix запустил услугу количественной оценки ИБ-рисков

Axenix (экс-Accenture) в рамках развития направления кибербезопасности выводит на рынок услугу количественной оценки рисков информационной безопасности. Это позволит заказчикам сократить вероятные потери от действий злоумышленников и оптимизировать расходы на обеспечение ИБ. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Согласно общепринятому подходу, совокупные затраты на обеспечение информационной безопасности в организации не должны превышать размер потенциального ущерба от возможной DDoS-атаки, утечки данных, действий вредоносного ПО и других инцидентов. То есть, защита от киберугроз должна быть не только надежной, но и экономически эффективной.

ИБ-стратегии ведущих мировых компаний основываются на количественном расчете потенциального ущерба от киберугроз, выраженном в деньгах. В России этот тренд в стадии формирования. По оценкам Axenix, методологию количественной оценки рисков информационной безопасности применяют сегодня не более 20% российских коммерческих организаций.

Для успешной реализации этого процесса компаниям требуется зрелая ИТ-инфраструктура, качественные программные решения соответствующего класса, а также специалисты, обладающие компетенциями одновременно в ИБ и в оценке рисков.

«Axenix внедряет риск-ориентированный подход для бизнеса и корректирует стратегию информационной безопасности с учетом количественных параметров. Мы проводим анализ и оценку рисков инфраструктуры заказчика, базирующуюся на международных стандартах и методологиях, таких как FAIR (Factor Analysis of Information Risk), практики ИБ (NIST, ISO и др.), стандарт CIS Controls v8», - сказал консультант по ИБ компании Axenix Дмитрий Ивлиев.

По его словам, специалисты Axenix могут осуществить как разовую оценку рисков, так и комплексный проект по количественной оценке рисков ИБ, состоящий из пяти классических этапов.

Комплексный проект может длиться от шести месяцев. Первоначально проводится профилирование риск-ландшафта: определяются маршруты информационных и финансовых потоков, критически важные бизнес-процессы и используемые системы. Далее выявление потенциальных угроз и целей атак, технологий и сценариев возможных нападений, анализируется внутренняя статистика событий ИБ. Формирование риск-сценариев, точное определение главных целей хакерских атак. Составление перечня актуальных мер защиты ИТ-инфраструктуры. В этот момент можно оценить стоимость отдельных этапов и элементов ИБ-стратегии, временные и трудозатраты на ее осуществление, оптимизировать их. Обучение сотрудников заказчика, чтобы в дальнейшем они могли заниматься самостоятельным мониторингом рисков на регулярной основе.

«В России за 2022 г. серьезно выросло количество кибератак, а также их мощность. При этом стоимость таких атак снижается, они становятся массовыми. Поэтому для любого бизнеса, нацеленного на уверенное развитие, строить стратегию ИБ мы советуем по риск-ориентированной модели, с учетом всех потенциальных угроз и ущерба от них. Опыт специалистов Axenix в направлении информационной безопасности – гарантия того, что проект любой сложности принесет нашим заказчикам ожидаемую эффективность», – сказал Дмитрий Ивлиев.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

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