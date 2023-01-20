ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер»

В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности по таксономии XBRL. Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

В рамках утвержденного плана работ специалисты ГК «Хомнет» установили и настроили «Хомнет:XBRL», провели обучение пользователей по ручному вводу данных и загрузке отчетов XBRL в программу.

Проект также включал в себя совместную подготовку первого пакета отчетности из «Хомнет:XBRL». В процессе сдачи месячной XBRL-отчетности методологи и эксперты со стороны интегратора консультировали специалистов ООО «ИК «Титульный брокер».

Обучение способствовало плавному и комфортному переходу к работе в новой системе. ООО «ИК «Титульный брокер» на сегодня приняло систему в промышленную эксплуатацию и продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» уже в рамках договора сопровождения.

Функционал, автоматизированный на проекте, включает: работу с таксономией; валидацию данных по правилам таксономии ЦБ; технологическую проверку данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Внедрение «Хомнет:XBRL» привело к снижению нагрузки на сотрудников, вовлеченных в процесс составления отчетности, значительно сократилось время на сбор данных, а также благодаря автоматической проверке данных снизилось количество ошибок в отчетности. Главное – риск получения предписания от ЦБ сведен к минимуму благодаря оперативному обновлению системы в соответствии с постоянно меняющимися регуляторными требованиями.