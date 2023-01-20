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ГК 1520 оснастила отечественной киберзащитой станцию Монино Московской железной дороги

Дивизион ЖАТ ГК 1520 модернизировал систему управления движением поездов на станции Монино Ярославского направления Московской железной дороги.

На станции установили комплексную систему киберзащиты (КСПК-ЭЛ) разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520, которая исключит несанкционированный доступ к критической инфраструктуре. Система гарантирует информационную безопасность цифрового оборудования, предотвращает атаки из внешних сетей и защищает от действий вредоносных программ. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Кроме того, специалисты заменили импортные компоненты системы управления движением на российское оборудование. В частности, установили процессор ЦПУ-ЭЛ производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520, рассчитанный на управление крупными станциями и целыми участками железных дорог.

Цифровое оборудование отечественной разработки и производства повысит безопасность и эффективность перевозок, упростит диагностику предотказных состояний, снизит расходы на эксплуатацию.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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