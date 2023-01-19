Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads

Российский разработчик технологий визуально-инерциального картографирования, локализации и навигации научный deeptech-стартап «Диорам» (резидент «Сколково» и портфельная компания Skolkovo Ventures) начал интеграцию системы определения местоположения Dioram Visual Navigation с проектом «цифрового двойника» дорог Москвы компании Digital Roads. Система «Автодискавери» решает проблему создания «цифровых двойников» городов и дорожной инфраструктуры. В 2018 и 2020 гг. «Диорам» привлек порядка $1 млн инвестиций от Клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures.

Подписанный в сентябре 2022 г. контракт на сотрудничество двух компаний открыл новые пути для развития проектов «Умных городов» без зависимости от недостаточно точных и надежных технологий определения местоположения, таких как GPS. Разрабатываемая «Диорам» в течение более четырезх лет собственная и полностью российская технология SLAM (одновременная локализация и построение карты) дала новые возможности для отечественных проектов в сфере беспилотного транспорта, робототехники, AR/VR и «цифровых двойников».

Для функционирования системы «Автодискавери» необходимо в каждый момент проезда комплекса знать его точное местоположение. Появившаяся в конце прошлого века технология GPS, несмотря на повсеместное применение, уже не способна отвечать современным вызовам для развития направлений беспилотного транспорта, мобильных роботов или Умных городов. Даже с применением уточняющих наземных базовых станций RTK, спутниковая навигация все еще отличается недостаточной стабильностью и зоной покрытия в условиях городской застройки, местами низкой точностью или требованиями платной подписки. Стоит также отметить, что GPS/RTK неспособны решить проблему определения местоположения в помещениях.

Разработки Диорам «Диорам» на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения и направлены на развитие собственных алгоритмов SLAM. Технология SLAM решает задачу одновременной локализации устройства в пространстве без внешних сенсоров и построения карты трехмерного окружения (SLAM – Simultaneous Localization and Mapping).

Для совместного проекта с Digital Roads инженеры-исследователи «Диорам» адаптируют существующие разработки компании с целью отказа от GPS или аналогичных средств навигации. Сначала алгоритм Dioram SLAM One используют панорамные камеры, установленные на комплексе «Автодискавери» Digital Roads для формирования «цифровых карт» Москвы в виде облаков точек. Затем, смешивая данные от камер вместе с показаниями инерциальных сенсоров, алгоритм «узнает» себя на заранее созданной карте. Также в случае необходимости он строит траектории в совершенно незнакомой области. Таким образом, возможно определить в реальном времени местоположение автомобильного комплекса «Автодискавери» с точностью до 10 см и без использования GPS или схожих технологий. С помощью данных от камер на автомобиле формируется точная траектория движения и трехмерная «карта» улицы Москвы из облака точек, полностью совпадающая с контурами объектов на спутниковом снимке.

«Для любого проекта, ведущего по-настоящему прорывные научные разработки, самый сложный этап – переход от лабораторных прототипов к реальному применению. В течение последних четырех лет мы разрабатывали «ядро» технологии Dioram SLAM One и в начале 2022 г. были готовы к коммерческому внедрению. Мы рады, что коллеги из “Цифровых дорог” высоко оценили потенциал точности решений «Диорам» для применения в их проекте “Автодискавери” по созданию “цифровых двойников” дорог крупных городов России, включая Москву. Кроме направлений автономного транспорта, робототехники или AR/VR, возможность высокоточной навигации в городе без GPS открывает дорогу большому числу потенциальных решений в том числе и для «Умных городов», – сказал Василий Мещеряков, генеральный директор «Диорам».

«Система “Автодискавери” позволяет создавать цифровые модели дорожной инфраструктуры, отслеживать все происходящие изменения, контролировать качество содержания дорог, выявлять опасные для безопасности дорожного движения отклонения. Благодаря разработкам “Диорам”, проводимым по нашему заказу, мы планируем предоставить рынку компактные устройства для навигации водителей и автопилотов по нашим цифровым картам высокой точности», – отметил Андрей Бородин, генеральный директор Digital Roads.

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«Диорам» — научный deeptech-стартап, основанный в 2017 г. Алексеем Довжиковым (основатель eLama, Varwin, TRINET), Василием Мещеряковым (ex. CEO CoinKeeper) и Олегом Щербаковым (ex. ИТМО, к.т.н. в области машинного обучения и компьютерного зрения). Компания специализируется на алгоритмах компьютерного зрения и машинного обучения. Основные разработки «Диорам» – технологии SLAM (одновременная локализация и построение карты – метод, используемый в мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути).

Digital Roads – компания-разработчик программно-аппаратного комплекса «Автодискавери» для создания «цифровых двойников» и контроля состояние объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Digital Roads предлагает клиентам услуги по автономной инвентаризации, мониторингу и оценке состояния городского хозяйства. Генеральный директор – Андрей Бородин.

Skolkovo Ventures — инвестиционная платформа по привлечению внешнего финансирования, управлению венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Skolkovo Ventures управляет VC-фондами, инвестирующими в инновационные разработки в области ИТ и индустрии 4.0, совокупным объемом свыше 5 млрд руб.