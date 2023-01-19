Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования

Новый релиз платформы Docsvision отвечает на актуальные запросы бизнеса и расширяет возможности продукта в части кадрового делопроизводства, мониторинга задач и работы с большим объемом данных. Существенно доработана архитектура в плане быстродействия всей платформы в целом, а также в части работы с СУБД и web-клиента. Команда разработки оптимизировала производительность web-клиента и расширила функциональность в части облачной подписи, представления результатов поиска, дашбордов, авторизации. В новом релизе стал доступен новый инструмент – web-консоль для управления и настройки Docsvision, которая будет развиваться в последующих релизах. Об этом CNews сообщили представители «Доксвижн».

«Новый релиз платформы Docsvision отвечает на новые запросы заказчиков и решает актуальные бизнес-задачи. Весь релиз расширяет возможности web-интерфейса как наиболее востребованного в период гибридного формата работы и перехода на новые операционные системы. Мы внимательно изучали требования в части организации кадрового делопроизводства и реализовали возможность работы с облачной и мобильной подписью, новые возможности аутентификации в системе. Также на основе отзывов наших заказчиков мы существенно обновили архитектуру, чтобы платформа работала быстрее, стабильнее и имела высокий потенциал для масштабирования. Продолжаем держать руку на пульсе в плане изменения нормативной базы в электронном документообороте и готовим новые актуальные доработки», – сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора «Доксвижн».

Одно из ключевых особенностей платформы Docsvision – это архитектура, которая позволяет обрабатывать большой объем данных и выдерживать нагрузку при работе тысяч пользователей. Команда «Доксвижн» постоянно усовершенствует ее. В новом релизе стал доступен новый компонент архитектуры – служба фоновых операций Worker Service. Она отвечает за работу сервисных процедур в платформе, повышает скорость их работы и надежность, позволяет освободить службу workflow от выполнения системных операций. Обслуживание Worker Service обеспечивает новый модуль «Консоль управления Docsvision», который полностью работает в web. Он позволяет мониторить загрузку службы фоновых операций Worker Service и просматривать различные сообщения, связанные с работой этой службы. В дальнейшем функциональность по администрированию системы в web-интерфейсе будет только расширяться. Также в новом релизе существенно доработан конструктор согласований, который теперь позволяет выстраивать маршруты бизнес-процессов любой сложности.

Платформа Docsvision и web-клиент теперь поддерживают работу с облачной и мобильной электронной подписью. В новой версии команда реализовала возможность подключения к Docsvision с помощью различных способов аутентификации сотрудников через OpenID Connect. В платформу Docsvision уже будет включена поддержка аутентификации через AzureAD.

Web-клиент как основной интерфейс для работы с платформой стал существенно удобнее, улучшены и разработаны новые элементы управления для настройки интерфейсов. Пользователям теперь доступен усовершенствованный поиск – он отображает предпросмотр найденных документов, группирует результаты по типам и параметрам, как подбор товаров в Ozon. Пользователи также могут самостоятельно настраивать отображение данных в таблицах: определять последовательность столбцов, выполнять фильтрацию и группировку данных, работать с представлением в виде ленты и массово скачивать файлы вместе с электронной подписью.

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Docsvision – Low-Code платформа для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Имеет сертификат ФСТЭК и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи РФ. Входит в ТОП-5 BPM-систем (CNews, ноябрь 2020 г.). Продажи и внедрения платформы Docsvision осуществляются через сеть сертифицированных партнеров во всех регионах России - около 100 компаний.