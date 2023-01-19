МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что выпустила новое отечественное решение для управления сетевой инфраструктурой (SD-WAN) – альтернативу решениям ушедших из России вендоров. Облачный провайдер #CloudMTS предлагает SD-WAN «под ключ», начиная с каналов связи, ПО, оборудования и до разработки схемы внедрения, миграции и поддержки. Партнером стала российская компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Решение называется Cloud SD-WAN и представляет собой программно-аппаратный комплекс для централизованного управления корпоративными сетями связи в географически распределенных точках: офисах, магазинах, салонах связи, банковских отделениях, на фабриках, складах и так далее. По оценке #CloudMTS, технология SD-WAN интересна тысячам крупных, средних и даже небольших предприятий по всей России: промышленным холдингам, федеральным и региональным розничным сетям, интернет-магазинам, энергетическим компаниям и банкам.

Отличительная особенность решения – простота использования. Установить устройство CPE (Customer Premises Equipment) в филиале компании может любой сотрудник: достаточно включить устройство в сеть и открыть активационную ссылку, которая придет по электронной почте. Необходимые настройки удаленно через единую панель управления проводит администратор сети. В интерфейсе решения он может проверять, доступны ли основные и резервные каналы связи, распределять трафик, управлять маршрутизацией, задавать настройки безопасности, подключать и отключать новые подразделения.

Решение #CloudMTS построено на отечественной платформе BI.ZONE Secure SD-WAN, аппаратных устройствах Caswell. МТС стала первым MSP-партнером BI.ZONE (Managed Services Partner, поставщик управляемых услуг). Это значит, что компания может решить все задачи клиента, связанные с планированием сетевой инфраструктуры, развертыванием, развитием и обслуживанием ПО вендора, в том числе предоставить маршрутизаторы и LTE-модули в виде услуги.

«Высокоскоростные защищенные каналы связи – очень важный компонент любого крупного бизнеса. Зарубежные поставщики SD-WAN ушли из России, что создало для большинства компаний риски потерять работоспособность и безопасность корпоративной сети. Провайдер #CloudMTS пришел на помощь клиентам: мы разместили сети заказчиков в защищенном контуре МТС. Партнерство с BI.ZONE – следующий шаг в нашей программе по развитию альтернативных решений для российских компаний. Внутреннее тестирование показало совместимость BI.ZONE c оборудованием Caswell. Специалисты #CloudMTS уже провели несколько успешных пилотных проектов, и мы можем подтвердить, что с новым продуктом качество связи и скорость передачи данных сохранятся на прежнем уровне», – сказал Михаил Соловьев, директор по продуктам #CloudMTS.

«BI.ZONE Secure SD-WAN представляет клиентам современный программно-определяемый подход к построению корпоративной сети передачи данных в компании. При этом наше решение поддерживает высокий уровень безопасности, остается простым и удобным для пользователей. Разработка BI.ZONE идеально подходит компании, обладающей географически распределенной сетевой инфраструктурой. Для МТС ключевым требованием, в дополнение к поддержке основных возможностей SD-WAN, являлась возможность работы в сервисной модели, при которой несколько заказчиков оператора могут разделять одну систему управления. Мы рады, что смогли оперативно помочь МТС найти полноценную замену зарубежным вендорам», – сказал директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов.

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#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.