Вышло обновление корпоративного мессенджера eXpress

Новые возможности eXpress стали доступны пользователям корпоративной платформы. Среди добавленных функций – треды (комментарии к сообщениям в чате) и аутентификация с применением Keycloak. Обновление помогает структурировать переписку в групповых чатах и настроить Single Sign-On для быстрого входа в интегрированные информационные системы.

Треды знакомы многим по опыту использования публичного Telegram и западных корпоративных продуктов. В eXpress функция реализована по тому же принципу – это ветки обсуждения конкретных задач и сообщений в канале или групповом чате.

Возможность позволяет выделить обсуждение определенных сообщений в отдельную ветку и сократить количество push-уведомлений в рабочих чатах. Информация в переписке выглядит более структурированной, а пользователь получает уведомления только об интересующих его обсуждениях.

Еще одно важное обновление – механизм аутентификации с применением Keycloak. Keycloak – альтернатива или дополнение к Microsoft Active Directory. Управление аутентификацией пользователей происходит непосредственно на корпоративном сервере. Кроме того, обновление открывает возможность использования Single Sign-On, которое в Active Directory отсутствует.

«Мы одновременно стремимся закрыть потребности в комфорте пользователей (треды прекрасно себя показали в Telegram и других продуктах) и нарастить наши инфраструктурные возможности. Keycloak – хороший вариант дополнения и расширения возможностей Microsoft Active Directory. Плюс это возможность создания Single Sign-On на базе eXpress», – отметил CEO платформы корпоративных коммуникаций eXpress Андрей Врацкий.